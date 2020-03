La PS5 gardera les Blu-ray 4K en vie encore un peu

La PS5 est devenue plus claire que jamais. Bien sûr, Sony ne nous montrera toujours pas la conception de la console, et la longue liste de spécifications PS5 est un peu difficile à mâcher. Cependant, nous avons examiné de nombreuses capacités de la console au cours des mois précédents, et il est clair que Sony fait bien les choses – notamment l’inclusion d’un lecteur Blu-ray 4K dans le lecteur de disque PS5.

Les téléchargements numériques – plutôt que les disques vendus au détail – deviennent de plus en plus populaires de jour en jour, bien que nous ne soyons pas encore dans un monde sans disque, et il n’est pas surprenant que la PS5 et la Xbox Series X soient livrées avec des lecteurs de disque pour jouer à des jeux. nouveaux et anciens, ne serait-ce que pour tenir leurs promesses de rétrocompatibilité.

Mais être capable de lire des Blu-ray 4K est également important étant donné l’intérêt vacillant pour la technologie de nombreux fabricants: nous n’avons pas vu un seul nouveau lecteur Blu-ray 4K de Panasonic, LG ou Sony au CES 2020 cette année, et Oppo s’est retiré du marché il y a longtemps.

Si vous préférez utiliser votre console domestique pour les DVD 4K ou les disques Blu-ray – souvent la meilleure façon de visionner un film en haute qualité sans compter sur votre connexion Internet tampon – vous apprécierez probablement la commodité de ne pas avoir à acheter un lecteur Blu-ray 4K séparé, qui est de moins en moins disponible de nos jours, car les gens consomment de plus en plus de contenu via les services de streaming TV.

Mais il y a un problème plus important concernant la durée pendant laquelle nous pouvons nous attendre à ce que les fabricants de consoles comme Microsoft et Sony continuent de prendre en charge les formats de disque – et cela pourrait bien être la dernière génération de consoles à le faire.

Blu-ray ou l’autoroute

Christopher Nolan veut que vous regardiez Dunkerque sur Blu-ray (Crédit d’image: Syncopy Inc)

Sony a rendu un immense service aux fans de Blu-ray en incluant un lecteur Blu-ray HD dans la PS3, qui est largement considéré comme crucial pour le succès du format. Pour les cinéphiles, les Blu-ray sont toujours considérés comme offrant une expérience de visionnement supérieure à celle du streaming en ligne, le réalisateur Christopher Nolan privilégiant ouvertement le format de visionnage à domicile par rapport à Netflix.

Cependant, Microsoft a surpassé Sony en incluant un lecteur Blu-ray Ultra HD dans la Xbox One S, faisant honte à la dépendance continue de la PS4 sur un lecteur HD. Lorsque la PS4 Pro est sortie en 2016, nous avons été assez choqués par la décision de Sony de ne pas l’inclure, en particulier pour ce qui était une console explicitement premium.

Alors que la qualité vidéo devient plus importante pour les téléspectateurs et avec les téléviseurs 4K plus ou moins omniprésents dans nos maisons, l’absence de prise en charge Blu-ray 4K aurait pu être un problème majeur pour une console que Sony espère – et a besoin – d’être considérée comme une maison centre de divertissement ainsi qu’une machine à sous.

Les ventes plus fortes de la PlayStation actuelle témoignent de la force des jeux PS4 disponibles, même sans la prise en charge du format – mais il n’y a que si longtemps que Sony pourrait tenir cette fonctionnalité.

Mort du disque

Xbox One S All Digital Edition (Crédit d’image: TechRadar)

Avec l’essor des plateformes de streaming comme Google Stadia, qui vous permet d’accéder même aux jeux AAA à partir de mobiles, tablettes et navigateurs, et avec des jeux de plus en plus achetés et joués via le téléchargement numérique, il y a clairement un appétit décroissant pour l’humble disque.

Microsoft a déjà embrassé l’avenir avec la All Digital Xbox One S, qui est livrée sans lecteur de disque entièrement, tandis que des rumeurs persistent concernant un modèle Xbox Series X uniquement en streaming qui pourrait faire la même chose.

Sony, également, a poussé PlayStation Now, avec une baisse de prix l’année dernière, ce qui devrait probablement rendre le service de streaming de jeux vidéo dans la vie de beaucoup plus de joueurs, et normaliser davantage l’existence d’une large bibliothèque de jeux qui ne repose pas sur une pile de étuis à disque sous votre téléviseur.

Le lecteur de disque de la PS5 sera un soulagement pour ceux d’entre nous avec un arrière-catalogue de DVD et de Blu-ray dont nous avons encore besoin d’une façon de jouer, sans faire le tour de l’ancien matériel – que la génération actuelle de consoles sera bientôt considérée comme. Sans parler de sa capacité à jouer à des jeux PS4 plus anciens, étant donné l’inclusion tardive (mais appréciée) de Sony de la compatibilité descendante sur la console de nouvelle génération.

La prise en charge de la PS5 pour le Blu-ray 4K semble également un peu tardive, compte tenu de son absence dans les deux dernières consoles PlayStation – d’autant plus qu’il s’agit peut-être du dernier matériel PlayStation à le faire. Mais tout comme la PS3 a contribué à mettre les disques Blu-ray sur la carte, la PS5 a pu conserver les formats de disque de haute qualité encore un peu plus longtemps.