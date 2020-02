La PS5 n’est pas le seul nouveau matériel en préparation sur PlayStation – .

Les fans de PlayStation ont désespérément besoin de nouvelles informations sur la PS5, c’est pourquoi même un rapport Bloomberg sur des pièces chères a suffi pour faire vibrer Internet vendredi matin. Mais caché au milieu de l’histoire se trouvait une note intéressante sur la suite du casque PlayStation VR lancé en 2016.

“Par ailleurs, Sony prévoit de publier une nouvelle version du casque de réalité virtuelle PlayStation VR, provisoirement prévue après la mise en vente de la PlayStation 5”, lit-on dans le rapport Bloomberg.

Ce n’est pas la première fois que nous avons entendu parler du PSVR vivant après la PS4. S’adressant à Wired en avril, l’architecte système principal Mark Cerny a confirmé que le casque PlayStation VR d’origine serait compatible avec la PS5, et a ajouté que la VR est «très importante» pour Sony à l’avenir. Étant donné que Sony a vendu plus de 5 millions d’unités PSVR dans le monde, une suite semblait inévitable, mais l’histoire de Bloomberg est aussi proche que nous en sommes arrivés à la confirmation officielle.

Bien que Sony n’ait pas eu grand-chose à dire sur l’avenir de la réalité virtuelle sur ses consoles de salon, un brevet découvert fin 2019 pourrait nous avoir donné un premier aperçu du matériel. Le brevet décrivait un système qui utilise un appareil sphérique avec une caméra stéréo couplée à un écran monté sur la tête qui permet à deux personnes d’interagir en VR. Lorsqu’un utilisateur met le casque, il reçoit en temps réel les commentaires audio et visuels des caméras et des microphones de l’appareil sphérique. L’appareil sphérique est également capable de refléter vos mouvements.

Nous n’avons aucune idée si tout cela fera ou non son chemin dans le produit final, mais il semble que ce ne soit pas si longtemps avant de le savoir avec certitude. Malheureusement, “après la mise en vente de la PS5” n’est pas très spécifique, mais peut-être que lorsque Sony retirera enfin le rideau sur la PS5, nous verrons également le PSVR 2.

Source de l’image: James Sheppard / Future / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

