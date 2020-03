La PS5 n’utilisera pas Dolby Atmos dans les jeux et peut vous obliger à envoyer à Sony une photo de vos oreilles

Dans sa plongée profonde dans le matériel de la PlayStation 5 ce matin, l’architecte en chef de la PlayStation, Mark Cerny, a livré des nouvelles dévastatrices aux fans d’audio 3D: la PS5 n’utilisera pas le décodage Dolby Atmos dans les jeux de son matériel de nouvelle génération.

Selon Cerny, il utilisera une nouvelle technologie propriétaire appelée Tempest 3D Audio Engine qui utilise des algorithmes matériels et logiciels personnalisés pour rendre le son audio du jeu plus réaliste et plus réaliste.

La différence, dit Cerny, est que la solution personnalisée fonctionnera avec tous les écouteurs stéréo du marché, et éventuellement les barres de son, les haut-parleurs de télévision et les systèmes de divertissement à domicile – pas seulement ceux qui achètent une licence de Dolby.

Selon Eurogamer, cela se fait essentiellement via une unité de calcul GPU AMD repensée qui fonctionne en conjonction avec une fonction de transfert liée à la tête pour aider à positionner l’audio sur un plan sonore 3D. L’effet sera similaire à ce que fait Dolby avec son écosystème Dolby Atmos de mixage matériel et audio, mais Cerny dit que la PS5 n’aura pas besoin de produits spécialisés pour le faire fonctionner … mais, dit-il, cela pourrait nécessiter une image de vos oreilles .

(Crédit d’image: Sony)

Envoyez à Cerny une photo de vos oreilles

Pour que le moteur audio Tempest 3D fonctionne correctement, Cerny a échantillonné des centaines d’oreilles pour créer cinq préréglages de table HRTF prédéfinis – et a même montré au public à quoi ressemblait sa table HRTF personnelle par rapport aux autres.

Mais un son 3D précis repose sur la connaissance de la forme des oreilles et de la tête de la personne qui écoute ce son, et c’est là que les choses se compliquent:

“Peut-être que vous nous enverrez une photo de votre oreille, et nous utiliserons un réseau de neurones pour choisir le HRTF le plus proche dans notre bibliothèque”, a suggéré Cerny.

“Peut-être que vous allez nous envoyer une vidéo de vos oreilles et de votre tête, et nous allons en faire un modèle 3D et synthétiser le HRTF. Peut-être que vous jouerez à un jeu audio pour régler votre HRTF, nous serons subtilement changer au fur et à mesure que vous jouez, et rentrer dans le HRTF qui vous donne le meilleur score, ce qui signifie qu’il vous correspond le mieux. C’est un voyage que nous allons tous entreprendre au cours des prochaines années. En fin de compte, nous nous engageons pour permettre à chacun de découvrir ce prochain niveau de réalisme. “

D’après les sons des choses, les données de Cerny et de son équipe sont un bon point de départ – et y ont clairement réfléchi – mais ils auront besoin de beaucoup plus de données pour que le son 3D sur la PS5 brille vraiment .

Avec nos pouvoirs combinés …

Maintenant, bien sûr, tous les jeux n’auront pas d’échantillonnage et de rendu audio super complexes, et pour ces jeux, Cerny dit que Tempest 3D Audio Engine peut être utilisé comme processeur supplémentaire pour certains types de calculs.

“Où nous nous sommes retrouvés est une unité avec à peu près la même puissance SIMD et la même bande passante que les huit cœurs Jaguar de la PS4 combinés”, révèle Mark Cerny dans sa présentation.

“Si nous devions utiliser les mêmes algorithmes que le PSVR, cela suffit pour quelque chose comme cinq mille sources sonores – mais bien sûr, nous voulons utiliser des algorithmes plus complexes, et nous n’avons pas besoin de quelque chose comme ce nombre de sons.”

Cette puissance supplémentaire pourrait être nécessaire car, en l’état, il y a de vraies questions sur la façon dont la PS5 se compare aux spécifications de la Xbox Series X …