La PS5 pourra fonctionner avec son CPU et son GPU à puissance maximale

Lorsque Sony a confirmé les spécifications de la PS5, nos sentiments étaient partagés. Il ne fait aucun doute que ce sera une console très puissante, et nous ne pouvons pas affirmer que grâce à l’utilisation d’un processeur zen 2, ongle GPU RDNA 2 et un SSD les développeurs auront la puissance dont ils ont besoin pour façonner des jeux plus complexes avec une meilleure qualité graphique.

Cependant, le pari que Mark Cerny, responsable de l’architecture pour PS5, a fait était, au moins, discutable. Il est vrai que nous avons une console avec un processeur Zen 2 à 8 cœurs et un GPU nouvelle génération, mais on parlait à tout moment de “fréquences de travail variables” et le cœur graphique est, bien, bien en dessous de celui utilisé par la série Xbox. X pour autant unités de calcul fait référence.

En raison de cela, de nombreux doutes ont surgi, non seulement sur la puissance réelle de la PS5 par rapport à la Xbox Series X, mais également sur tout ce qui concerne le Mise à l’échelle des fréquences CPU et GPU, un dernier sujet que Mark Cerny a voulu expliquer dans une récente interview qu’il a accordée à DigitalFoundry, et que nous voulons partager avec vous afin que vous soyez clair sur ce sujet.

Selon Mark Cerny, le CPU et le GPU auront une marge suffisante pour fonctionner à leurs fréquences maximales en continu, mais alternera la fréquence intelligemment en fonction de la charge de travail. Avec cela, il semble que cela signifie que ni le processeur ni l’unité graphique de la PS5 ne fonctionneront à la puissance maximale si ce n’est pas strictement nécessaire, mais si c’est le cas, ils pourront le faire sans problème.

Développeurs ils n’auront donc pas à choisir, Ils n’auront pas non plus à faire de sacrifices pour déséquilibrer leurs créations pour profiter un peu plus du CPU ou du GPU pour le problème de fréquence. Sony n’a pas utilisé d’algorithme qui ajuste les fréquences en fonction de la température, mais en fonction de la charge de chaque jeu. Cela permet, selon Mark Cerny, d’offrir une expérience totalement uniforme.

Je veux dire

La PS5 a toujours un problème malgré tout

Et c’est très simple. Les consoles ont une énorme dépendance vis-à-vis du GPU, C’est une réalité que nous avons vue depuis le boom des jeux 3D et qui a atteint son apogée avec PS4 et Xbox One, deux consoles qui, malgré l’utilisation d’un modeste processeur Jaguar, sont capables de déplacer les jeux actuels dans Résolutions 1080p et 900p respectivement d’une manière assez “acceptable”.

Avec la prochaine génération de consoles, cette réalité ne changera pas. Il est vrai que grâce à l’utilisation d’un processeur Zen 2, nous verrons un saut qualitatif important, mais l’unité graphique continuera de déterminer le potentiel brut lors du déplacement de jeux. Avoir un GPU avec moins d’unités de calcul offset avec des fréquences plus élevées C’est une mauvaise idée car:

Tu as moins de shaders (unités d’ombrage), un élément clé dans les performances de tout GPU actuel.

Vous avez aussi moins d’unités de texturation.

Vous avez moins d’unités raster, un élément fondamental des moteurs de géométrie.

Si AMD maintient l’approche NVIDIA avec Turing, il aura également moins de noyaux dédiés au lancer de rayons.

Si nous mettons tout cela ensemble, la réalité est claire, il n’y a aucune explication qui sert de contrôle des dommages, la réalité est ce qu’elle est et les chiffres ne mentent pas. Vous avez des doutes? Je vous facilite la tâche, achèteriez-vous une carte graphique PC avec 2 304 shaders avec un pic de 2,23 GHz ou une avec 3 352 shaders avec 1 825 MHz de fréquence fixe? Les deux avec la même architecture, évidemment.

Eh bien voilà, vous vous êtes répondu, il n’y en a plus. Dans la vidéo ci-jointe, vous pouvez également voir que l’architecture AMD RDNA ne se transforme pas vraiment bien une fois que nous dépassons le seuil de 1,8 GHz. Peut-être qu’avec l’architecture RDNA 2, cette réalité a changé, mais bien sûr les prévisions selon lesquelles DigitalFoundry nous quitte ils ne sont pas encourageants.