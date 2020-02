La PS5 pourrait aider Sony à propulser six millions de consoles vendues d’ici mars prochain

Nous attendons toujours une annonce officielle de la PS5, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas déjà des attentes massives pour la future console. Beaucoup de ces prédictions sont centrées sur la conception, les performances et le prix, mais certaines concernent les chiffres de vente. Un analyste de la firme de recherche japonaise Ace Research Institute suggère que Sony pourrait vendre six millions d’unités d’ici mars 2021, rapporte Tom’s Guide.

Ce chiffre de six millions d’unités n’est pas seulement pour la PS5, cependant. Il prend également en compte les ventes de la PS4 de Sony. Étant donné que la PS5 n’est pas encore disponible, il est logique de continuer à inclure le modèle actuel dans l’estimation des ventes d’un an. Bien que, comme les ventes de PS4 devraient continuer de ralentir, la majorité de ces ventes sont attendues de la PS5. Le rapport de l’analyste suggère également que Sony vendra 15 millions d’unités PS5 supplémentaires au cours de l’année suivante.

Il n’est pas si injuste d’avoir d’énormes attentes en termes de ventes PS5 étant donné que la PS4 a été si populaire qu’elle est devenue la deuxième console la plus vendue de tous les temps. En chiffres, la PS4 a vendu plus de 108 millions d’unités depuis son lancement fin 2013, et elle a géré 7,5 millions de ventes au cours de ses deux premiers trimestres fiscaux sur le marché. Si la PS5 est lancée fin 2020, les chiffres de ventes prévus correspondraient bien à ce que la PS4 a géré.

L’attente de 15 millions de ventes de PS5 au cours de l’exercice suivant de Sony de mars 2021 à mars 2022 correspondrait également aux 14,8 millions d’unités vendues par la PS4 au cours de son premier exercice complet sur le marché.

Des attentes élevées

Ce sont des attentes élevées pour un produit qui se rétrécit encore dans le mystère et un certain niveau d’incertitude. La récente épidémie de coronavirus devrait avoir un certain impact sur le marché de la technologie étant donné que la fabrication et la fourniture de puces et d’autres composants se produisent en Chine. La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes deux avoir besoin d’une partie du stockage flash et du marché des DRAM, qui pourraient être écrasées par l’épidémie de virus.

Toute pénurie pourrait également faire grimper le prix de la PS5, et nous avons récemment appris que de nombreux joueurs donneront la priorité au prix de la console de nouvelle génération avant tout. Un prix exorbitant pourrait aplanir ces attentes de vente. Si les consoles commencent à monter suffisamment haut, il est possible qu’elles puissent même conduire davantage de joueurs vers des PC de jeu qui peuvent surpasser les consoles.

Nous espérons que nous commencerons à avoir une meilleure idée de la suite des choses pour la PS5 lorsque Sony annoncera officiellement le produit et son prix.