La PS5 pourrait avoir un assistant de paiement pour les jeux

Sony a breveté une fonction très intéressante qui pourrait être implémentée sur PS5. Il s’agit d’un assistant vocal qui serait activé naturellement via un microphone intégré au DualShock 5, et qui pourrait répondre aux questions liés à la console, et aussi avec certains jeux.

Nous vous mettons en situation. Imaginez que vous atteigniez un certain patron et que tu ne peux pas le battre, ou que vous vous retrouvez dans un scénario labyrinthique dont vous ne pouvez pas sortir. Si vous êtes frustré et que vous ne souhaitez pas continuer à chercher des moyens de surmonter ces écueils par vous-même, vous pouvez utiliser l’assistant PS5, qui vous indiquera la meilleure façon de battre ce boss ou le chemin que vous devez parcourir pour sortir de ce scénario.

Son fonctionnement est très simple, il suffit de demander directement: “Hé, PlayStation, comment puis-je battre le boss?”. En posant cette question, la PS5 aurait recours à un système d’intelligence artificielle pour la comprendre, rechercher une grande base de données qui contiendrait des informations utiles d’autres joueurs et offrir, grâce à son algorithme basé sur le deep learning, une réponse naturelle du type: «80% des joueurs comme vous ont vaincu ce boss en utilisant la ressource« X ».

Jusqu’à présent, tout est normal, la proposition est même intéressante, car elle pourrait améliorer la collaboration entre les joueurs et rendre la vie plus facile à ceux qui aiment des expériences plus simples et qui ne veulent pas devenir trop compliqués en jouant. Cependant, si vous regardez l’image jointe, vous verrez qu’il y a un problème important, et c’est que cette «ressource X» doit être achetée. En d’autres termes, L’assistant serait payé.

Microtransactions à un autre niveau sur PS5

Le modèle de l’offre de produits sous un modèle de service est devenu une approche de plus en plus marquée dans le monde technologique. Microtransactions Ils ont joué un rôle clé dans l’essor de ce modèle commercial, et il semble que même la PS5 ne sera pas totalement à l’abri de la poussée de cette forme de monétisation de contenu.

Offrir des options d’aide au paiement dans les jeux peut être un moyen intéressant pour Sony d’augmenter les revenus de la PS5, mais il est clair que, dans le cas où il serait mis en œuvre, cela générerait une grande controverse, et cela pourrait même être problématique, surtout si l’accès aux mineurs n’est pas effectivement restreint.

Personnellement, je pense que la meilleure façon de profiter d’un jeu est de surmonter les défis que nous nous posons. Je comprends qu’à certaines occasions, nous trouvons des moments frustrants, mais au moment où nous devons payer pour continuer à avancer dans un jeu, le plaisir est compromis et l’idée de “payer pour gagner” Cela devient une triste réalité que nous devons éviter.

Cependant, derrière ce brevet il y a une idée intéressante si la microtransaction est éliminée. Utiliser les contributions de la communauté des joueurs pour que les utilisateurs ayant moins de capacités puissent surmonter les phases compliquées de leurs jeux préférés serait une excellente ressource, à condition qu’elle soit offerte gratuitement.