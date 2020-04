La PS5 sera présentée en mai et entrera en production en juin

L’annulation de l’E3 2020 a laissé un vide important et à un moment clé, car la PS5 et la Xbox Series X devraient être lancées plus tard cette année, et la célébration dudit événement Ça aurait été un décor de gala pour les deux sociétés de réaliser une présentation complète de leurs nouvelles consoles, c’est-à-dire tant au niveau du système lui-même (design et autres) que de ses premiers jeux.

Microsoft a mieux concentré la carrière de la nouvelle génération de consoles. La Xbox Series X a été présentée dans les moindres détails, et nous avons même eu l’occasion de voir les premiers jeux s’exécuter sur cette console avec les améliorations de la nouvelle génération. Par contre, Sony a simplement répondu à la poussée du géant de Redmond avec un événement en ligne assez décaféiné où ils ont effectué une dissection technique du matériel PS5.

Plusieurs médias spécialisés ont déclaré que Sony peut ne pas être à l’heure avec PS5, et qu’en conséquence, il peut être contraint de retarder le lancement de ladite console. D’autres sources plus fiables, comme Bloomberg, ne parlent pas de retards mais de la disponibilité de la PS5, et en ce sens elles soulignent qu’elle sera beaucoup plus limitée que la PS4.

Le coût élevé de ses composants, ainsi que la situation générée par la pandémie de COVID-19, ne faciliteront pas les choses ni pour Sony ni pour Microsoft, mais comme nous l’avons dit, il semble que le second améliore beaucoup la situation. Il faudra attendre, oui, pour voir le prix de vente des deux consoles, car on dit que la PS5 et la Xbox Series X seront assez chères et que Ils pourraient dépasser la bande des 600 euros.

Sony montrera ses cartes entre fin mai et juin: on verra enfin le design de la PS5

C’est l’un des moments les plus attendus. Nous savons déjà que Microsoft a opté pour un châssis mini PC avec Xbox Series X pour obtenir un équilibre correct entre design, qualité et simplicité de construction, facilité de réparation et de refroidissement, un succès qui pourrait inspirer Sony à opter pour une base similaire avec PS5.

Il n’y a toujours rien de définitif, mais il est curieux de voir que la plupart des rendus, et le kit de développement PS5 lui-même, misent sur des châssis plus proches du concept traditionnel de la console, c’est-à-dire loin du pari de type mini PC que Microsoft a fait . Personnellement, je pense que Sony devrait prendre un peu de distance avec la conception et se concentrer sur le refroidissement et la fiabilité du châssis, au lieu de chercher quelque chose de “plus agréable”.

Si la présentation PS5 se produit fin mai (ou début juin), nous aurions un événement majeur qui comblerait le vide laissé par l’annulation de l’E3 2020. Microsoft pourrait répondre par un événement axé sur la Xbox Series X pour ne pas tout quitter l’importance de la PS5 et l’entrée en production de masse de cette dernière aura lieu en juin.

C’est une date raisonnable si l’on considère que son lancement est prévu pour la fin de cette année. Nous n’avons pas encore de jour à écrire dans notre calendrier, mais tout semble indiquer qu’il va se déplacer entre fin novembre et mi-décembre.

Les images ci-jointes montrent l’un des derniers concepts de PS5, clairement inspiré du kit de développement original. C’est intéressant, surtout parce que allie esthétique, fonctionnalité et refroidissement, grâce au panneau avant micro-perforé qui devrait, en théorie, permettre une bonne circulation de l’air, et permettrait d’utiliser la PS5 à la fois verticalement et horizontalement.