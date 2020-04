La publication de cette infirmière sur Facebook sur le traitement des victimes de coronavirus va vous briser le cœur – .

Aleixandrea Macias est une infirmière au Texas dont la publication Facebook largement partagée sur son travail dans le traitement des patients atteints de coronavirus est une lecture brutale et déchirante.

Elle raconte à quel point il peut être vain de traiter les victimes, dont beaucoup meurent qu’il semble que la seule façon dont les gens quittent son unité de soins intensifs est «dans un sac mortuaire».

Cela vient au moment où les derniers chiffres montrent que près d’un demi-million de cas de coronavirus COVID-19 ont été confirmés aux États-Unis.

Si vous prêtez régulièrement attention aux dernières remarques du président Trump sur la crise des coronavirus et à la réponse américaine à celle-ci, en plus de la perspicacité des experts du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche qui donnent des briefings quotidiens à la presse, vous vous laissez peut-être commencer à sentir un peu optimiste sur les choses à ce stade. Heck, le dernier mot est que le président et ses conseillers commencent à se demander s’il ne serait pas temps – dès le 1er mai – de se détendre sur les lignes directrices en matière de distanciation sociale afin de recommencer la réouverture du pays.

Cela contraste, quant à lui, avec la réalité sur le terrain pour les travailleurs de la santé de première ligne comme Aleixandrea Macias, une infirmière du Texas de 24 ans qui a suscité une large attention ces derniers jours pour un long post sur Facebook qu’elle a écrit plus tôt cette semaine et qui donne une image déchirante. d’elle ce que les travailleurs de la santé aiment son visage sur les lignes de front de cette crise. De combien il est dévastateur pour les infirmières de s’engager dans un «jeu de voir combien de temps nous pouvons garder les patients à moitié en vie», et de travailler dans une unité de soins intensifs de fortune à court de personnel et manquant de ressources où aucun patient n’est encore parti «sauf dans un sac mortuaire.” Et où la chose qui hante Macias plus que toute autre chose est la sonnerie constante des téléphones portables des patients, sûrement des proches inquiets, qui restent sans réponse parce que les patients sont intubés et inconscients.

“J’ai essayé depuis jeudi de changer ma perspective et d’être un rayon de lumière en cette période sombre, mais je continue à me faire battre”, écrit Macias. «Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, je n’ai jamais pris soin d’une personne aussi saine mais en même temps si malade.

«Je travaille dans une unité de soins intensifs de fortune depuis des jours maintenant, car il n’y avait pas d’autres infirmières pour le personnel de la région. Il n’y a pas assez de personnel même si nous recevons de nouvelles personnes tous les jours, pas assez de personnel expérimenté (car qui sur terre peut être expérimenté pour ce niveau de malades?!), Pas assez de fournitures. Je ne peux pas compter les fois où j’ai entendu “Eh bien, nous pourrions essayer de le faire, mais nous ne l’avons pas.” “

Macias est une mère de quatre enfants et a inclus une image d’elle-même en larmes et avec des marques rouges clairement visibles sur son visage en portant son masque de protection. Elle a écrit son billet après une 11e journée de travail dans une unité de soins intensifs car il n’y avait pas d’autres infirmières pour fournir du personnel dans la région. La chose qui pèse particulièrement est de devoir regarder un flux constant de patients arriver, tellement effrayés et seuls. Elle essaie de leur parler, d’expliquer ce qu’est le coronavirus COVID-19 et comment il les affecte et ce qui se passe. Elle a dû écouter les derniers appels effrénés, lorsque les patients parlent une dernière fois à des êtres chers qui sont inquiets, avant de se mettre sous ventilateur.

«Ces gens ne sont pas vieux», poursuit son message. “Ils sont jeunes. Beaucoup sans problèmes médicaux. Des gens forts, en bonne forme physique. Celui qui a même travaillé 5 emplois à la fois jusqu’à ce que Covid ravage son corps.

«Ce virus tue des gens. Ils meurent tous à un moment donné, c’est juste un jeu de voir combien de temps nous pouvons les garder à moitié vivants. J’ai l’impression que nos efforts sont vains, mais j’essaie toujours si fort et je suis tellement bouleversé parce que je sais que si c’était Julio ou quelqu’un de ma famille allongé là-bas, je voudrais que l’on fasse de même. Lorsque leurs corps cessent enfin de se battre, nous les plaçons dans un sac mortuaire. »

Comparez tout cela, quant à lui, avec la déclaration du président Trump vendredi selon laquelle il est déjà prêt à passer à une prochaine phase de la réponse à la crise – constituer un groupe de travail pour élaborer un plan de réouverture du pays. Ceci, alors que le bilan du virus aux États-Unis continue de s’aggraver. Le pays a maintenant vu environ un demi-million de cas confirmés et près de 19 000 décès, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

“Je ne peux pas vous obliger à faire quoi que ce soit, mais je vous supplie littéralement de nous écouter les professionnels de la santé et de prendre cela au sérieux”, conclut le post de Macias. «Mon cœur me fait si mal ce soir pour ces familles qui ont perdu des gens trop tôt, pour ceux qui sont malades et absolument terrifiés, et pour nous tous qui aurons sûrement une forme de SSPT après que ce sera fini.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

