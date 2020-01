La puce A14 pourrait rendre l’iPhone 12 aussi puissant qu’un MBP de 15 pouces

Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce à quoi s’attendre des iPhones de cette année – être surnommé l’iPhone 12 pour l’instant. Nous nous attendons à une conception en dalle semblable à celle des modèles iPhone 4 et iPad Pro actuels; capteurs de temps de vol à l’arrière pour de meilleures performances AR et mode Portrait; prise en charge de données mobiles 5G plus rapides; 6 Go de RAM; et un processeur A14 avec un processus de 5 nm.

Mais qu’est-ce que ce processus de 5 nm signifie pour la puissance du téléphone? Une nouvelle analyse suggère que cela pourrait signifier que l’iPhone 12 est aussi puissant que le MacBook Pro 15 pouces…

Jason Cross de MacWorld est de retour avec un autre regard sur ce que la prochaine puce A14 d’Apple pourrait offrir, et il suggère que cela pourrait être beaucoup.

Il commence par souligner qu’un passage d’un processus de 7 nm à un processus de 5 nm peut ne pas sembler beaucoup, mais c’est vraiment un gros problème.

Il s’agit d’une grande mise à niveau. Le mode 5 nm n’est pas un demi-pas par un étirement, mais c’est le prochain «nœud complet» après 7 nm […]

Si nous prenons TSMC au mot sur l’amélioration de la densité des transistors du processus de 5 nm, nous envisageons un nombre incroyable de 15 milliards de transistors. C’est plus que tous, mais les plus gros processeurs et GPU de bureau et de serveur haut de gamme. C’est énorme. Il est si grand que je ne serais pas entièrement surpris si Apple réduisait un peu la surface totale de la puce à environ 85 mm carrés et à environ 12,5 milliards de transistors.

Cela pourrait permettre à Apple de faire mieux que la ligne de tendance ne le laisserait penser en ce qui concerne les performances multicœurs en particulier.

La ligne de tendance nous donne un score d’environ 4500, mais je pense qu’une combinaison de changements architecturaux et de la vitesse d’horloge nous en donnera beaucoup plus. Je ne serais pas surpris si le score multicœur de Geekbench 5 grimpe jusqu’à 5 000 environ.

Pour ce que ça vaut, les téléphones Android les plus rapides obtiennent environ 3000 sur ce test, et un score de 5000 serait similaire aux processeurs de bureau traditionnels à 6 cœurs ou aux processeurs portables haut de gamme. C’est le territoire du MacBook Pro 15 pouces.

Plus de transistors dans le GPU et la rumeur (plus rapide) de 6 Go de RAM pourraient voir les performances des jeux augmenter d’environ 50%.

Je m’attends à ce qu’Apple dépense un budget de transistors important pour rendre le GPU plus puissant. Avec plus de bande passante mémoire, nous pouvons probablement nous attendre à des performances GPU bien au-delà de la prédiction de la ligne de tendance de la faible plage de 7 000 dans ce test. À moins d’un nouveau goulot d’étranglement, je pense qu’un score supérieur à 9 500 est certainement possible. En d’autres termes, je pense que nous pouvons nous attendre à une amélioration de 50% des performances graphiques pour le type de graphiques haut de gamme utilisés dans les jeux.

Cross attend encore plus d’une amélioration dans un autre domaine de la puce A14: le moteur neuronal.

Avec le budget de transistor plus élevé offert par le processus de fabrication de 5 nm, je pense qu’Apple ajoutera cette fois des cœurs Neural Engine, et pourrait également apporter d’autres améliorations architecturales. Cela ne me surprendrait pas de voir Apple affirmer que les tâches d’apprentissage automatique sont au moins deux fois plus rapides que sur l’A13.

La pièce complète mérite d’être lue.

