La qualité vidéo ne sera pas la seule chose qui souffre dans les services VOD

Nous vous avons dit ce matin que YouTube rejoint Netflix avec la baisse de la qualité de la vidéo en streaming, une mesure promue par l’Union européenne à laquelle d’autres services VOD ont été ajoutés afin de ne pas saturer les réseaux avec la visualisation massive de contenu en haute définition, et avec les dommages qui en découlent pour ceux qui utilisent Internet plus que de tuer le temps dans mise en quarantaine complète.

En résumé, Netflix maintiendra la résolution des transmissions, mais réduira le débit binaire pour alléger jusqu’à 25% la bande passante qu’il consomme; alors que sur YouTube, ils ont choisi de forcer les reproductions à une qualité maximale de HD (sans le “plein”, c’est-à-dire 720p). D’autres services VOD prendront des mesures similaires, au moins pour le mois prochain, qui est le moment où ils se sont engagés pour la première fois.

Cela dit, je viens de faire une vérification rapide sur YouTube et je n’ai eu aucun problème à regarder plus d’une vidéo en FullHD (1080p) sans laisser entendre qu’elle avait l’air pire qu’autrefois. C’est peut-être parce que la restriction ne s’applique qu’aux heures de plus grande consommation, qui travaillent traditionnellement de jour. Il s’agissait en fait de la demande faite initialement aux utilisateurs: d’arrêter les gros téléchargements et la lecture de contenu HD pour la nuit; mais il semble que cela n’ait eu aucun effet et nous avons ainsi atteint le revêtement d’origine.

Le coronavirus gâche les productions et le doublage dans les services VOD

Malheureusement, la qualité vidéo n’est pas la seule chose qui souffre dans l’offre de services VOD. La pandémie du coronavirus COVID-19 frappe très fort dans pratiquement tous les secteurs productifs de notre société et celle des arts cinématographiques ne fait pas exception. Nous l’avons déjà vu avec le retard de toutes les sorties Disney, qui ne sont pas rares; et d’autres entreprises font de même.

Quant à la VOD, Netflix, HBO et d’autres avertissent déjà de la arrêt de certaines de ses productions les plus célèbres et attendu et au cas où cela ne suffirait pas, maintenant HBO avertit – et s’en excuse – que le doublage en série se bloque pendant au moins quelques semaines. Bien qu’avec la situation telle qu’elle est en ce moment, tout porte à croire qu’elle sera beaucoup plus longue.

De plus, le fait que HBO ait publié cette déclaration ne signifie pas que le reste des services de VOD ne sont pas dans la même position, donc si vous êtes de ceux qui préfèrent regarder des films et des séries doublés en espagnol, nous vous recommandons de faire preuve de patience et de tirer le Catalogue accumulé ou productions hispaniques, car vous n’en aurez pas d’autre. Bien sûr, notre vraie recommandation est de voir les choses dans la version originale, avec sous-titres si vous ne gérez pas dans une autre langue, que ceux-ci continueront d’arriver grâce au télétravail; mais c’est une autre histoire.