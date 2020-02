La quantité de logiciels malveillants contre Mac augmente trois fois plus rapidement que sous Windows

L’augmentation de la popularité des ordinateurs Mac dans des environnements tels que les entreprises en font un objectif de plus en plus tentant pour les développeurs de logiciels malveillants, au point que, selon Malwarebytes, le nombre de menaces augmente trois fois plus vite que sous Windows.

Les chercheurs de Malwarebytes ont détecté que dans En 2019, il y avait en moyenne 11 menaces par point de terminaison Mac par rapport aux 5,8 enregistrées par chaque client Windows. Les menaces contre le système d’Apple ont augmenté de 400% en comparant les données de 2018 aux données de 2019, tandis que sous Windows, une augmentation de seulement 1% a été détectée au cours de la même période.

En ce qui concerne le malware le plus détecté contre Mac, deux se démarquent notamment selon Malwarebytes: Adware.NewTab et PUP.PCVARK. Le premier “est une extension ou une application de navigateur qui prétend être un package ou un outil de suivi des vols, mais propose des publicités”, et le second “est le nom générique de détection de Malwarebytes pour une famille de soi-disant” optimiseurs de système “ou” nettoyeurs d’ordures destinés aux systèmes macOS. ”

Sous Windows, le nombre de menaces détectées contre les consommateurs a diminué de 2%, tandis que dans les entreprises, elles ont augmenté de 13%. Au total, les menaces n’ont augmenté que de 1%, mais l’important est de voir comment les développeurs de logiciels malveillants concentrent davantage leurs efforts sur les entreprises et un peu moins sur les utilisateurs finaux.

Si par le passé les acteurs malveillants se sont concentrés principalement sur le désagrément des installations Windows des utilisateurs finaux, ils visent depuis quelques années des objectifs beaucoup plus ambitieux qui couvrent même les multinationales, bien que les PME soient présentées comme les structures commerciales les plus vulnérables.

Bien que les logiciels malveillants extrêmement dangereux tels que les ransomwares soient ceux qui ont tendance à monopoliser les gros titres, cela ne signifie pas que les cybercriminels ont écarté d’autres itinéraires moins dangereux. Ici, vous pouvez mettre en évidence 13 et 463 pour cent d’augmentation des menaces publicitaires contre les consommateurs et les entreprises respectivement. Il est également important de souligner que 7 des 10 principales menaces contre les consommateurs sont des logiciels publicitaires, tandis que contre les entreprises, elles occupent 5 des 10 premières positions.

Méfiez-vous de surestimer la sécurité Mac et Linux

De nombreux utilisateurs passent de Windows à Mac ou Linux afin d’obtenir une meilleure sécurité, et bien que ne pas utiliser de compte administrateur par défaut et l’existence d’une plus petite quantité de logiciels malveillants soient un plus, il ne doit pas être considéré comme le Panacée

Par exemple, le dossier utilisateur Linux est exposé à tous les logiciels malveillants pouvant s’exécuter dans l’espace de cet utilisateur, de sorte que les logiciels malveillants portables peuvent effectuer des actions telles que la suppression de données personnelles ou leur cryptage pour empêcher l’accès. Des choses comme la surveillance de la source du logiciel et l’utilisation d’un bon antivirus en cas de surexposition (comme un réseau d’entreprise avec des dizaines d’ordinateurs connectés) sont des précautions à prendre en compte.

Un autre point à considérer est les vulnérabilités qui affectent le matériel ou le firmware, qui peuvent être exploitées quel que soit le système d’exploitation utilisé.