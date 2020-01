La question de Jeopardy suscite des critiques pour une «mauvaise» réponse sur l’Église palestinienne

Péril! question déclenche un conflit après avoir déclaré qu’une réponse était erronée au sujet de l’église en Palestine. Animé par l’emblématique Alex Trebek, le jeu télévisé consiste à présenter aux candidats des indices sous forme de réponses, auxquels les joueurs doivent formuler leurs réponses sous forme de question. La plate-forme unique, les panneaux de boîte bleue et Trebek ont ​​créé une formule qui a maintenu l’émission en syndication pendant plus de 35 saisons.

Péril! a fait la une des journaux au fil des ans avec une proposition de mariage en milieu de partie, un candidat gagnant avec seulement 1 $, de nombreuses parodies sur SNL et la nouvelle choquante du diagnostic de cancer de Trebek. Au milieu des rumeurs de Jeopardy! cherchant un remplaçant pour Trebek, le spectacle est devenu le sujet de discussion de la ville avec la montée de Jeopardy! star James Holzhauer et le captivant Tournoi des Champions. La semaine dernière, Jeopardy! a lancé l’événement Jeopardy!: le plus grand de tous les temps. Conçu pour couronner l’ultime Jeopardy! champion du trio intelligent de Holzhauer, Ken Jennings et Brad Rutter. L’événement s’est interrompu alors que Jeopardy était régulier! a repris, et devait être juste un autre épisode docile de Jeopardy! a été propulsé dans le débat et la controverse entourant un conflit géopolitique au Moyen-Orient.

Crue au berceau de Jésus par des groupes chrétiens, l’église de la Nativité est située à Bethléem – en Cisjordanie occupée. La zone en question est juste au sud de Jérusalem et contrôlée par l’autorité palestinienne. Dans l’état actuel des choses, les États-Unis ne reconnaissent pas la Palestine comme un pays à la suite des événements de 1967 au cours desquels Israël a occupé la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Le conflit politique de longue date a fait son chemin vers le Jeopardy! stade où les candidats ont été présentés avec l’indice dans la catégorie “Où est cette église?” qui disait: “Construit dans les années 300 après JC, l’église de la Nativité.” La candidate Katie Needle a bourdonné pour répondre, “Qu’est-ce que la Palestine?”, et a reçu une réponse «non» de Trebek. Découvrez le moment qui a déclenché le débat pour Jeopardy! ainsi que la réponse de Needle publiée sur Twitter ci-dessous:

Un autre concurrent, Jack, a lancé: «Qu’est-ce qu’Israël?», Marquant le prix de 200 $. Péril! semble suggérer que l’église de la Nativité était située en Israël, affirmant que la réponse qu’elle était censée être en Palestine est incorrecte. Les téléspectateurs de l’émission de trivia ont rapidement remarqué que le score de Needle avait été remboursé du prix de 200 $ après une pause commerciale, sans explication officielle. Au moment d’écrire ces lignes, Jeopardy! les producteurs doivent encore répondre aux critiques. Quant à Jeopardy !, le Jeopardy!: Le tournoi le plus grand de tous les temps reprendra le 14 janvier. Rassemblant 14,4 millions de téléspectateurs la première nuit, l’événement spécial s’est terminé avec le jour 3, Jennings devançant ses concurrents.

Péril! semble aller fort avec un tournoi très réussi, Trebek annonçant qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite bientôt et enregistrant plus de 8 000 épisodes. Cependant, la récente controverse a laissé une tache sur le jeu-questionnaire qui reste à éclaircir. Avec un prix de seulement 200 $, la question de l’emplacement de l’église de la Nativité a coûté beaucoup plus cher au spectacle, et il aurait peut-être été judicieux pour Jeopardy! les producteurs de le laisser de côté. Péril! a fait partie de la famille pendant sa syndication et sans aucun doute la nation continuera à se brancher pour voir ce qui se passera ensuite Péril!.

