À l’avenir, l’écran que nous utilisons le plus sera directement dans l’œil, grâce à une lentille de contact qui intègre un affichage de la taille d’un grain de sable. L’idée est pour une startup appelée Mojo Vision, qui vise un lancement commercial d’ici quelques années. Les lentilles visent à surmonter le besoin des téléspectateurs et des lunettes d’accéder au contenu de réalité augmentée: les informations utiles à l’utilisateur apparaissent directement dans le champ visuel.

La société – qui a levé plus de 100 millions de dollars d’investissements en capital-risque auprès de fonds tels que Gradient Ventures de Google – a montré son prototype, toujours en cours de développement, à certains journalistes américains.

Smartphone: la réalité augmentée sera utilisée à travers des lentilles de contact

L’écran est conçu pour projeter des images sur la rétine: des itinéraires routiers aux résultats sportifs, de la météo au taux de sucre dans le sang, du message qui vient d’être reçu à une traduction en temps réel.

La lentille de contact intègre un certain nombre de composants, y compris une batterie qui pourrait être rechargée à l’intérieur d’un porte-lentille, mais également sans fil à partir d’un collier. La connexion Internet passera à la place via le smartphone ou un autre appareil. Il existe de nombreux utilisateurs possibles, du pompier en action aux 285 millions de personnes qui, selon l’OMS, ont des déficiences visuelles dans le monde.

La conception vise à couvrir plusieurs cas d’utilisation pour les consommateurs et les entreprises. En plus d’intégrer des améliorations de contraste et d’éclairage en temps réel et des fonctionnalités de zoom, elles aideront également les personnes malvoyantes, facilitant la lecture et l’observation.

Mojo Vision a également veillé à ce qu’il soit l’un lentille très confortable, car il sera positionné dans la partie blanche de l’œil. Mojo est toujours en un phase de recherche, il n’est donc pas encore disponible à la vente.