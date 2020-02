La recherche et les besoins technologiques dans le monde sont mis en évidence lors d’un congrès organisé par l’UDLAP

L’humanité est confrontée à un changement exponentiel jamais vu auparavant qui s’explique et s’exprime par la technologie »: directeur d’Endeavour.

Cholula, Puebla, 14 février 2020.- Avec l’objectif que les étudiants connaissent les sujets de recherche et les besoins technologiques que le monde réel exige, l’Université des Amériques Puebla, à travers la société d’étudiants représentant les diplômes d’ingénierie en biomédical, électronique, mécatronique, robotique et Télécommunications, Systèmes Informatiques et Volontaires de la branche étudiante IEEE-UDLAP, a réalisé CREATE (Congress of Engineering and Technological Entrepreneurship), qui pendant trois jours a donné des conférences, des forums et des tables rondes données par des experts sur des sujets et des entreprises de premier plan dans le secteur.

L’ouverture du congrès était dirigée par le Dr René Alejandro Lara Díaz, doyen de l’École d’ingénierie de l’Université des Amériques Puebla, qui dans son discours a souligné qu’aujourd’hui les jeunes sont confrontés à de grands défis qui seront surmontés grâce aux outils qu’ils acquièrent en son temps à l’université; De même, il a informé que lors de CREATE 20 présentations et une table ronde composée de diplômés ont été organisées afin de rapprocher les participants des problèmes actuels dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la robotique collaborative, l’interface cerveau-ordinateur, l’internet des objets, la sécurité informatique, Communication 5G, entre autres.

CREATE a commencé ses activités avec la présentation intitulée «Entrepreneurship exponentiels», par le directeur d’Endeavor, Vincent Speranza, qui dans un résumé a expliqué ce que signifie le changement exponentiel, comment ce changement affecte la vie des industries et comment l’entrepreneur aborde ces scénarios de incertitude Il a également montré que l’humanité est actuellement dans un moment où elle vit des changements, «c’est-à-dire que les progrès de l’humanité ont été constants mais linéaires et ces derniers temps nous sommes confrontés à un changement exponentiel, des changements jamais vus qui sont expliqués et exprimée par la technologie, ce qui en fait un moment intéressant et passionnant », a-t-il déclaré.

Enfin, en parlant de la révolution numérique 4.0, le directeur d’Endeavour a déclaré, sur la base d’exemples, que chaque révolution change la vie des gens; puisqu’il a affirmé que «chaque révolution a trois composantes: elle change le comportement de l’homme, elle est irréversible et il y a des gagnants et des perdants. Dans le cas de l’entrepreneur, dans cette révolution et de par sa nature, il est à la portée des gagnants. »

Le congrès CREATE a présenté les présentations suivantes: systèmes de contrôle des véhicules autonomes du pancréas artificiel, plate-forme matérielle XIDE pour l’IoT, principes et applications de la résonance magnétique fonctionnelle, nanosatellite AztechSat-1: logiciel de vol, technologie microélectronique et MEMS, démocratisation de Intelligence artificielle: sommes-nous prêts? », Conception et développement de dispositifs médicaux, Robotique appliquée à la rééducation de la démarche, L’avenir de l’économie est numérique, entre autres.

ARP