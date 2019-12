La reconstruction massive d'Apple Maps aux États-Unis est terminée alors que les changements se déploient dans le sud-est

Apple a travaillé sur une énorme reconstruction d'Apple Maps aux États-Unis au cours de la dernière année et demie. Maintenant que les mises à jour sont déployées à travers le pays, Apple Maps utilise uniquement les données qu'elle a collectées elle-même, peut pousser les mises à jour en temps réel et propose beaucoup plus de détails pour les utilisateurs.

Comme nous l'avons rapporté sur l'actualité en juin 2018:

Cue dit qu'Apple se concentre désormais sur la création de la "meilleure application de carte au monde", ce qui nécessite "de construire toutes nos propres données cartographiques à partir de zéro". Il ajoute qu'Apple a décidé qu'il devait fournir ses propres données cartographiques d'origine, pas seulement l'application avec des fournisseurs de données tiers, il y a plus de quatre ans.

Les avantages du nouveau système de cartographie incluent la possibilité de mettre à jour et de corriger les données en temps réel. Cue dit que la nouvelle infrastructure de cartes permettra à Apple de traiter les travaux routiers et les corrections beaucoup plus rapidement que la version actuelle.

Au cours des mois précédents, nous avons vu de plus en plus de régions acquérir les nouvelles données Apple Maps. Le déploiement est maintenant terminé, le Sud-Est ayant reçu les modifications.

