La récupération du système d’exploitation dans K-12 sera la clé du dépannage iOS

Au cours des dernières semaines, . a cassé plusieurs histoires liées à iOS 14 et iPadOS 14. Celui qui m’a le plus intrigué était la fonction de récupération du système d’exploitation. En tant qu’administrateur informatique iOS, cette fonctionnalité résoudra de nombreux problèmes à la maternelle à la 12e année. Voici pourquoi je suis enthousiasmé par la prochaine récupération du système d’exploitation en K-12.

À propos de faire le grade: Chaque samedi, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Quand Apple a dévoilé la configuration iOS sans Mac dans iOS 5, il a commencé la première étape vers un avenir où vous pourriez vivre sans Mac. Bien que je m’attende à ce que le Mac reste une partie cruciale de ma vie informatique dans un avenir prévisible, je sais qu’en tant qu’administrateur iOS, un monde où vous n’avez pas utilisé de Mac pour restaurer un iPhone ou un iPad vous fera gagner beaucoup de temps. Pour savoir ce que nous attendons de cette fonctionnalité, regardez cette vidéo.

Que signifie la récupération du système d’exploitation pour la maternelle à la 12e année pour les administrateurs informatiques? Une statistique clé que j’ai toujours examinée avec les appareils de classe est le temps de récupération des appareils. À l’heure actuelle, pour l’iPad, la récupération de l’appareil nécessite qu’un iPad soit apporté par un étudiant ou un enseignant à l’équipe informatique, connecté à un Mac, restauré iOS, confirmé l’inscription de la gestion des appareils mobiles et restauré à partir d’iCloud. Ce processus peut prendre quelques heures si le service informatique est occupé à travailler avec d’autres étudiants ou employés.

Avec un outil de récupération du système d’exploitation intégré à iOS, les étudiants et les enseignants pouvaient gérer eux-mêmes l’ensemble de ce processus. Supposons qu’une mise à jour iOS se passe mal et qu’ils se retrouvent sans copie de travail d’iOS. Avec OS Recovery, ils pourraient restaurer leur appareil par eux-mêmes, l’installation de MDM serait automatique via Apple School Manager, puis ils passeraient par une restauration iCloud.

Une fois iCloud restauré, tous les profils MDM réapparaîtraient et les applications d’Apple School Manager se réinstalleraient également automatiquement. Tout cela se ferait sans l’aide d’une seule personne en informatique. Pour les organisations qui souhaitent créer des déploiements iOS à grande échelle, une récupération du système d’exploitation sans informatique simplifierait la vie de chacun.

Récapitulation de la récupération du système d’exploitation à la maternelle à la 12

Apple livrera-t-il la récupération du système d’exploitation pour iPadOS 14 et iOS 14? Il semble que cela soit en cours d’élaboration, mais comme pour toute fonctionnalité en développement, il pourrait être retardé pour une prochaine version. Même s’il n’est pas expédié cet automne, il semble qu’il arrive bientôt. En tant que personne qui gère quelques centaines d’appareils, la récupération du système d’exploitation dans K-12 va être une fonctionnalité indispensable.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: