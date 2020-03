La refonte de l’application Messenger de Facebook simplifie la discussion

Si vous utilisez Facebook Messenger pour rester en contact avec votre famille, vos amis et vos connaissances aléatoires que vous avez rencontrées en vacances il y a six ans, une mise à jour des applications pour Android et iOS apparaîtra au cours des prochaines semaines.

Comme indiqué par TechCrunch, les robots de chat sont rétrogradés dans l’application et la page Découvrir (affichant les offres, les jeux et les entreprises) disparaît complètement. L’onglet Personnes se concentrera désormais sur le format Histoires Facebook pincé à partir de Snapchat.

Vous pourrez voir quels amis sont actuellement actifs en un seul clic sur la page Contacts, et l’application repensée supprime les onglets disponibles uniquement pour: Contacts ou Chat, où se trouvent toutes vos conversations actuelles.

En d’autres termes, l’application va se concentrer davantage sur le partage de contenus avec vos amis et moins sur d’autres fonctionnalités telles que les achats en ligne et les jeux à l’intérieur de l’application (domaines dans lesquels WeChat en Chine a prospéré).

Bots et entreprises

Après avoir été informé de la mise à jour, TechCrunch a reçu la confirmation de Facebook que la mise à jour est désormais en ligne pour certains utilisateurs et sera bientôt déployée pour tout le monde. Les changements font en fait partie d’un changement graduel qui se produit depuis des mois.

Les robots de discussion, les entreprises et les jeux peuvent toujours être trouvés dans la nouvelle interface, mais vous devez les rechercher délibérément en utilisant la barre de recherche en haut. Vous pouvez également envoyer des messages aux entreprises directement depuis leurs pages Facebook, comme d’habitude.

La bataille pour garder les utilisateurs dans une application de chat ou une autre se poursuit, mais Facebook possède bien sûr un autre grand acteur dans le domaine dans WhatsApp. Apple a son propre iMessage, tandis que Google pousse les gens vers la messagerie RCS.

Avec les nouveaux changements apportés à Facebook Messenger, votre expérience de chat devrait être beaucoup plus rationalisée et facile à déplacer, et il y a toujours un mode sombre disponible si vous en avez besoin.