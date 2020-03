La réglementation sur la confidentialité des données échoue à l’Assemblée législative de l’État de Washington – .

(Photo BigStock)

Un projet de loi qui aurait promulgué un règlement sur la confidentialité des données dans l’État de Washington n’a pas été adopté par l’Assemblée législative avant la fin de la session jeudi. Le projet de loi visait à faire en sorte que l’État suive l’exemple de l’Union européenne et de la Californie, les premiers grands gouvernements à accorder aux consommateurs de larges droits à la vie privée en ligne.

Le projet de loi sur la confidentialité des données a été adopté par le Sénat de l’État, tout comme un projet similaire lors de la dernière session législative. Mais les deux projets de loi sont morts à la Chambre, en partie à cause d’un débat sur la question de savoir si les individus devraient être autorisés à poursuivre les entreprises technologiques pour violation de leurs droits à la vie privée.

“L’impasse reste une question de mise en application”, a déclaré le sénateur Reuven Carlyle, parrain du projet de loi, dans un communiqué. «En tant qu’entrepreneur technologique qui a travaillé dans plusieurs start-ups et en l’absence de données convaincantes suggérant le contraire, je continue de croire qu’une application rigoureuse du procureur général pour identifier les modèles d’abus entre les entreprises et les industries est la politique la plus responsable et plus modèle efficace que la proposition de la Chambre pour permettre une action en justice individuelle directe contre les entreprises. »

Le sénateur de l’État de Washington Reuven Carlyle. (Photo . / Nat Levy)

Microsoft a été l’un des principaux bailleurs de fonds de la législation, un soutien qui a inquiété certains législateurs. La représentante Norma Smith a qualifié le projet de loi de «centré sur l’entreprise, et non sur le consommateur», dans un communiqué.

“Je tiens à remercier les défenseurs de partout dans l’État qui se sont mobilisés pour donner aux consommateurs une voix significative dans ce débat”, a déclaré Smith. «Je sais qu’avec leur aide – en collaboration avec l’industrie – un meilleur projet de loi peut être présenté en 2021 qui donnera véritablement plus de pouvoir aux consommateurs dans une économie du big data.»

Le Washington Privacy Act, comme on l’appelait, visait à donner aux consommateurs de nouveaux droits de propriété sur leurs données et à établir de nouvelles exigences de transparence pour les entreprises qui traitent les données des consommateurs. Les consommateurs auraient obtenu le droit d’accéder, de supprimer, de corriger et de déplacer leurs données, ou de refuser la collecte de données. Le projet de loi partageait les principes avec le RGPD de l’Union européenne et le CCPA en Californie.

Le projet de loi comprenait également des règlements pour la technologie de reconnaissance faciale, y compris une règle qui obligerait les entreprises à permettre à des tiers de tester la précision et les biais.

Un projet de loi distinct qui établit de nouveaux règlements pour les entités gouvernementales utilisant la technologie de reconnaissance faciale a été adopté par la législature de l’État avant la fin de la session. Cette législation attend la signature du gouverneur Jay Inslee.