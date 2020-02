La reine aurait demandé à Harry et Meghan de retourner au Royaume-Uni pour un événement

La reine aurait demandé au prince Harry et à Meghan Markle de retourner au Royaume-Uni pour un événement royal. Même si les deux se sont éloignés de leurs titres, ils devraient toujours apparaître lors d’événements lorsque la reine Elizabeth leur demande de le faire.

La reine a appelé les coups de feu depuis le premier jour de ce fiasco particulier lorsque le prince Harry et Markle ont révélé le 8 janvier qu’ils se retireraient des fonctions royales supérieures et de l’œil du public afin de vivre une vie plus normale. Pour s’assurer que la situation ne dégénère pas, la reine Elizabeth II et ses héritiers ont tenu une réunion d’urgence au cours de laquelle la reine Elizabeth II a finalisé les transactions financières du prince Harry, qui comprenaient le couple remboursant le prêt qu’ils avaient contracté pour leur maison de Windsor. Même si le couple ne comparaîtrait pas au nom de la reine, il y a encore des fêtes auxquelles il faut assister.

Même si le couple n’est en Amérique du Nord que depuis moins de deux mois, ET a indiqué qu’on leur avait dit qu’ils devaient retourner au Royaume-Uni pour s’acquitter de la dernière de leurs fonctions royales. Le duc et la duchesse de Sussex se joindront au reste de leur famille royale pour le service du Commonwealth pour la journée du Commonwealth à l’abbaye de Westminster qui aura lieu à Londres, en Angleterre, le mois prochain.

La cérémonie annuelle aura lieu le 9 mars et réunira l’ensemble de la famille royale qui comprendrait le prince William, Kate Middleton, le prince Charles, Camilla la duchesse de Cornouailles, le prince Phillip et la reine. Le couple a assisté l’année dernière alors que Markle était au troisième trimestre de sa grossesse et cette année, il emmènera Archie Harrison, 10 mois, à l’événement. Alors que de l’autre côté de l’étang, le couple effectuera également sa dernière série d’engagements royaux avant de finalement rester en Amérique du Nord. Même si le prince Harry et Markle ont reculé, ils devraient toujours assister à des événements particuliers tels que Trooping the Color lorsque la reine Elizabeth décide de lancer une invitation.

Depuis qu’ils ont perdu leurs titres en RHS, le couple s’est retiré dans la paisible ville de North Saanich sur l’île de Vancouver, au Canada, où les habitants de la ville les protégeraient des médias. Le couple ne montre aucun signe de ralentissement car il doit désormais gagner sa vie. Le couple sort à peine de sa cachette et leur première apparition publique a eu lieu plus tôt cette semaine au sommet JP Morgan à South Beach, à Miami, où ils se sont frottés les coudes avec Jennifer Lopez et son mari, Alex Rodriguez.

