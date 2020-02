la remise de TVA fait peur pour Unieuro et Euronics (photo)

la Flyer Trony, surtout grâce à la dernière remise de TVA, fait vraiment peur aux plus grands revendeurs d’électronique. Jusqu’à 1 mars les utilisateurs de toute l’Italie auront la possibilité de profiter d’une très bonne série de remises à appliquer sur chaque achat, quelle que soit la catégorie de produit à laquelle il appartient.

A la base de la campagne promotionnelle, on retrouve cependant l’habituel et le classique Taux zéro; en termes simples, l’utilisateur a la possibilité de demander un prêt sans intérêt, le montant total sera en fait récompensé en versements mensuels fixes et pratiques, débités automatiquement compte courant. Pour l’obtenir, cependant, il est important de se rappeler qu’il sera nécessaire de dépasser un niveau minimum de dépenses, et bien sûr de remettre les bulletins de paie pour l’évaluation de la solvabilité.

Flyer Trony: ces offres vous feront économiser de l’argent

La solution pour économiser autant que possible passe au travers Remise TVA inclus dans le Flyer Trony, le consommateur a la possibilité de choisir un tout produit et, en même temps, de bénéficier d’une réduction effective de 18,03% du prix de liste d’origine. Tous les soi-disant “rabais TVA”, il est bon de s’en souvenir, ne t’attends pas la remise de 22%, on parle en fait techniquement de “spin-off TVA”, correspondant précisément à ces points de pourcentage.

L’achat ne prévoit aucune limitation d’aucune sorte, toutes les catégories de produits sont concernées, il ne faudra que se rendre personnellement au magasin, il ne sera pas possible d’obtenir le même résultat sur le site officiel. Tous les détails du Flyer Trony en question, vous pouvez les trouver directement parmi les pages insérées ci-dessous.