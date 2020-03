La remorque Secret Garden révèle un redémarrage aux couleurs vives d’un classique

Le jardin secret a publié sa première bande-annonce officielle, affichant une utilisation puissante des couleurs améliorées par CGI. Il s’agit de la quatrième tentative d’adaptation cinématographique du roman de 1911 écrit par Frances Hodgson Burnett. La première adaptation a été créée en 1949 avec Margaret O’Brien, Herbert Marshall, Dean Stockwell et Gladys Cooper. Deux remakes ont suivi, le premier en 1987 et le second en 1993. De plus, une version musicale de The Secret Garden a été créée à Broadway en 1991. Maintenant, le film sera de nouveau sur grand écran aux États-Unis le 17 avril 2020, en ce qui semble être le rendu le plus magique à ce jour.

La bande-annonce officielle de The Secret Garden, publiée sur YouTube, amène les téléspectateurs dans un monde magique. Il s’agit de la première adaptation de The Secret Garden à tirer parti de l’évolution de CGI, et la première bande-annonce est une tentative apparente d’attirer le public avec les superbes visuels du film. La bande-annonce suit le voyage de Mary Lennox en emménageant dans la maison de son oncle et en découvrant le jardin secret. Bien qu’il y ait un dialogue de voix off tout au long de la vidéo, on ne peut s’empêcher de se concentrer sur les photos panoramiques des enfants jouant dans le jardin coloré.

Le redémarrage du Secret Garden met en vedette Dixie Egerickx, la star de Kingsman Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst et Isis Davis. Le réalisateur Marc Munden est réputé pour la réalisation de drames d’époque, dont The Crimson Petal and the White et The Devil’s Whore. La magie du film vient des producteurs de Harry Potter et Paddington, David Heyman et Rosie Alison.

Le jardin secret commence lorsque les parents de Mary Lennox meurent soudainement, et elle est envoyée vivre avec son oncle, Archibald Craven, dans son domaine éloigné au cœur des landes du Yorkshire. En explorant, elle découvre un jardin magique caché.

