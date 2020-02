La rentabilité de Cabify, la première de son secteur, a un prix

Elle est devenue la première licorne du secteur de la technologie en Espagne, et maintenant elle est aussi la première à annoncer qu’elle atteint un EBITDA positif pour la première fois de son histoire.

Cabify est passé d’un chiffre d’affaires de près de 150 millions d’euros en 2018 – un bon chiffre si l’on considère qu’il s’agit d’une augmentation de 98% par rapport à l’année précédente -, en perdant près de 1,8 million pour clôturer 2019 avec un résultat opérationnel de Près de 2,7 millions d’euros. Résultats que la société a contribué dans sa progression des comptes et des résultats du dernier record.

Bonne nouvelle si l’on prend en compte les résultats d’autres sociétés du secteur de la mobilité, et concurrent de Cabify sur l’un de ses marchés clés. Uber ou Lyft, déjà actifs sur les marchés publics, ont clôturé une année compliquée en 2019 ornée de chiffres rouges, abandon de certaines régions non stratégiques et licenciements afin de répondre aux attentes de certains investisseurs dont la patience s’épuise. Ensemble ils ont perdu près de 32,4 milliards dans son activité en bourse et il n’y a aucune prévision d’amélioration pour les prochains mois.

Pour en revenir à la licorne espagnole, qui souligne sa position de “seule entreprise durable du secteur au niveau financier” au cours d’une année 2019 qui a été déterminante, la réalité est que ces chiffres n’ont pas été gratuits pour l’entreprise. En effet, le dernier cours était très bon pour les comptes Cabify, mais il a également connu certains des moments les plus complexes de son histoire.

Après être entré à Barcelone en 2016 et consolider la ville en tant que deuxième bastion des opérations en Espagne, après Madrid, 2019 a signifié la baisse de son chiffre d’affaires à Barcelone. Le changement de réglementation approuvé par la Generalitat a licencié toutes les sociétés liées à l’activité VTC dans la région. Quelques semaines plus tard, mais déjà avec une position affaiblie, Cabify a décidé de revenir en contournant la réglementation avec un vide juridique. La réalité est que la situation n’était plus la même qu’auparavant.

Centrées sur ses autres régions d’Espagne et concentrées sur l’Amérique latine, où les géants nord-américains rivalisent fortement, les bons chiffres de l’entreprise de mobilité sont allés de pair avec des coupes. En ce sens, ils sont similaires à la réalité d’Uber ou de Lyft.

Selon La Information, les investisseurs de Cabify recherchaient depuis un certain temps une amélioration des chiffres de l’entreprise. Les personnes présentes étaient des avenirs suspects et possibles – en cas de volonté de clôturer un nouveau cycle – dans l’attente de l’avenir du modèle économique. Avec ce scénario, Cabify a abandonné les idées commerciales non stratégiques et donc non rentables. Un modèle très en première ligne de l’univers entrepreneurial dans ses premières étapes idylliques, mais peu sensible dans ses prochains niveaux de développement.

Ce cela a entraîné une réduction de 7% du personnel technologique, ce qui a entraîné le licenciement (y compris les congés volontaires) de près de 100 personnes en 2019, principalement du secteur des ventes et des nouveaux secteurs d’activité. Néanmoins, l’entreprise affirme que 2020 sera une nouvelle année d’embauche.

