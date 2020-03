La répression des coronavirus? Les fonctionnaires envisagent l’annulation obligatoire des grands événements de Seattle – .

Au milieu des inquiétudes concernant la propagation du coronavirus lors de grands rassemblements publics, les Sounders de Seattle ont joué leur match d’ouverture samedi soir au CenturyLink Field devant une foule annoncée de plus de 33 000 fans. (Photo: Lindsey Wasson / Sounders FC Communications)

Les autorités publiques pèsent sur l’annulation obligatoire des grands rassemblements publics dans la région de Seattle, y compris les grands événements sportifs, dans le cadre d’une escalade plus large des efforts pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Plus d’informations pourraient être annoncées cette semaine, a déclaré Patty Hayes, directrice de la santé publique du comté de Seattle-King, lors d’un briefing au conseil municipal de Seattle lundi. Les délibérations interviennent un peu plus de deux semaines avant que les Mariners de Seattle ne jouent leur match d’ouverture du 26 mars au T-Mobile Park, et quelques jours après le coup d’envoi de la saison du Seattle Sounders FC au CenturyLink Field.

“Nous sommes actuellement en pourparlers avec toutes les équipes sportives et les lieux artistiques”, a déclaré Hayes au conseil, affirmant que les officiels “examineront attentivement les grands rassemblements”.

Dans le cas d’événements sportifs majeurs, une possibilité pourrait être de jouer à des jeux ou des matchs sans fans dans le stade, sans les annuler complètement. Cela s’est déjà produit au Japon et a été discuté par les ligues sportives professionnelles américaines au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a été interrogé dimanche sur «Face The Nation» sur CBS, pourquoi l’État n’avait pas imposé de verrouillage sur la région de Seattle, limitant les voyages et autres mouvements dans la région, similaire à ce que le gouvernement italien a ordonné ce week-end de combattre COVID-19 dans une grande région du pays.

“Nous envisageons d’étendre ce qui sont des décisions volontaires en ce moment”, a déclaré Inslee en réponse. «Nous envisageons quelques prochaines étapes… et nous cherchons à déterminer si des mesures obligatoires sont nécessaires.» Il a ajouté: «Jusqu’à présent, le public répond très bien en s’assurant qu’il écoute les demandes de santé publique. … Donc ça marche. Mais nous devrons peut-être passer à l’étape suivante. »

Inslee a déclaré que cela ne signifie pas nécessairement une mise en quarantaine ou un verrouillage généralisé, comme en Italie, mais plutôt “une réduction du nombre d’activités sociales en cours”.

Le gouverneur a noté lors d’une conférence de presse précédente qu’il avait le pouvoir, en vertu d’une déclaration d’état d’urgence, d’ordonner l’annulation de grands événements publics, mais avait choisi de ne pas l’exercer.

Dans un message à . lundi soir, un porte-parole d’Inslee a déclaré que des conversations étaient en cours mais a averti que rien n’avait été confirmé.

L’État de Washington et en particulier la région de Seattle a émergé comme un épicentre américain précoce pour le nouveau coronavirus, qui cause la maladie COVID-19. D’autres États comme New York ont ​​également été durement touchés. Le nombre de cas de coronavirus dans l’État de Washington est passé à 162 lors du dernier décompte, publié lundi.

Les principaux employeurs de la région de Seattle, y compris les géants de la technologie Microsoft et Amazon, demandent aux employés de travailler à domicile pendant les prochaines semaines en tant que mesures volontaires conformément aux directives de santé publique.

Jusqu’à présent, de grands événements dans la région de Seattle ont été volontairement annulés. Un exemple très médiatisé est Emerald City Comic Con, qui devait attirer près de 100 000 personnes au Washington State Convention Center le week-end prochain. Les organisateurs ont annoncé la semaine dernière que Comic Con serait reporté à l’été.

Dans ses remarques au conseil municipal de lundi, Hayes a fait la distinction entre les risques lors d’événements en salle comme la Comic Con et les événements sportifs en plein air, “où au moins nous avons le plein air”, a-t-elle déclaré.

Mais même si l’État de Washington devait intensifier ses restrictions sur les coronavirus au niveau suivant, il ne serait pas encore sur le point de verrouiller une région ou de restreindre les voyages. En revanche, après avoir verrouillé une grande région au cours du week-end, l’Italie a étendu la mesure à l’ensemble du pays lundi.

Lors du briefing du Seattle City Council, Hayes a montré une matrice avec différents niveaux d’interventions standard, expliquant que l’État de Washington est actuellement au niveau 2, impliquant l’isolement volontaire des personnes malades et la mise en quarantaine volontaire des personnes qui ont eu des contacts avec d’autres personnes malades .

Une partie d’une matrice d’interventions non pharmaceutiques du ministère de la Santé de l’État de Washington, montrant les différents niveaux de réponse à une épidémie. L’État de Washington est actuellement à l’étape 2. Voir le tableau complet à la page 9 de cette présentation.

Le niveau 3 signifierait l’isolement et la quarantaine involontaires, et le niveau 4 comprendrait l’annulation obligatoire des événements publics majeurs et des grands rassemblements privés. Le niveau 5 est ce que l’Italie a imposé, notamment en empêchant les voyages non urgents à l’extérieur du domicile et en scellant une frontière géographique spécifique.