La résolution de ma nouvelle année est d’abandonner enfin Chrome, Windows et autres conneries informatiques en 2020

Il est temps que j’abandonne mon habitude Chrome et Windows. Maintenant, je sais que dans le passé, j’ai gémi à propos de Windows, et j’ai juré avant d’arrêter d’utiliser Chrome en raison de sa tendance à engloutir la RAM, mais le problème est que je suis juste trop paresseux.

Tous mes PC fonctionnent sous Windows 10, la plupart des nouveaux ordinateurs portables que je vais acheter seront livrés préinstallés, et je sais que mes jeux fonctionneront (généralement) correctement. Il est facile de s’en tenir à Windows, mais cela signifie que je continue à devoir supporter sa merde.

Microsoft continue de proposer des mises à jour de bogues, et mon PC à la maison refuse d’installer une mise à jour parce que je semble avoir une sorte de logiciel de machine virtuelle installé. La mise à jour ne cesse de me dire qu’il ne peut pas être installé sans supprimer le logiciel au préalable, mais je ne peux pas pour la vie de moi trouver le logiciel en question.

Donc, toutes les quelques heures environ, Windows 10 essaie (et échoue) de se mettre à jour, puis me dérange pour désinstaller certains logiciels aléatoires dont je ne suis pas entièrement convaincu qu’il est toujours installé. Franchement, j’en ai assez.

À bas Chrome

C’est la même histoire désolée avec Chrome. La quantité de RAM qu’il consomme sur mes appareils, ainsi que la stabilité bancale, est devenue une douleur complète dans les innommables.

Pourtant, malgré mes gémissements, à la fois dans la vie réelle et sur ce site Web (et parfois en même temps, au grand dam de mes collègues), je l’utilise toujours. Parce que je suis paresseux.

Chrome a tous mes favoris. Mes mots de passe. Mes extensions. Il est installé sur tous mes appareils, y compris les tablettes et les smartphones. Il est trop facile de continuer à l’utiliser.

Mais je ne devrais pas. Pas quand il y a tant de meilleures alternatives.

Voici donc ma résolution du Nouvel An: je vais arrêter d’utiliser le logiciel qui ne cesse de me décevoir.

En ce qui concerne la suppression de Windows, j’ai beaucoup de choix en ce qui concerne Linux. Il existe des distributions brillantes qui offrent des systèmes d’exploitation bien conçus et bien pris en charge. Pendant mon séjour au format Linux (un bon magazine que vous devriez tous lire), j’ai particulièrement aimé le système d’exploitation élémentaire, une disto élégante facile à utiliser et basée sur Debian, qui bénéficie d’un excellent support d’application – y compris Steam.

Il est temps d’embrasser le pingouin (Crédit d’image: Pixabay)

En ce qui concerne les jeux – bien que le support natif sous Linux ne soit toujours pas génial, des choses comme Proton, qui est un outil créé par Valve, vous permettent d’exécuter des jeux Windows sous Linux via l’émulation. Maintenant, cela pourrait avoir un impact sur les performances, mais étant donné que j’utilise actuellement un PC super puissant qui peut exécuter Red Dead Redemption 2 à une résolution de 8K, je pourrais simplement forcer ces jeux à s’exécuter.

Et lorsque j’ai besoin de mettre à niveau mon ordinateur portable, le MacBook Pro 16 pouces m’a vraiment volé le cœur. Si j’y vais, hé presto: ma dépendance Windows est rompue.

En ce qui concerne l’abandon de Chrome, il existe suffisamment d’alternatives rivalisant pour gagner des utilisateurs Chrome déçus. La chose la plus simple à faire (rappelez-vous, je suis paresseux) serait de passer au nouveau navigateur Edge de Microsoft. Il est basé sur le même moteur Chromium que Edge, ce qui signifie que mes paramètres peuvent être facilement transférés, et la plupart des extensions sur lesquelles je viens de travailler fonctionneront également. Surtout, il semble être moins un porc de mémoire que Chrome.

Aller avec le navigateur de Microsoft ne signifie pas non plus que je ne peux pas abandonner Windows, car la nouvelle version d’Edge arrive sur une gamme de plates-formes – y compris Linux.

Mais s’en tenir à une application Microsoft basée sur la technologie Google ressemble en quelque sorte à une demi-mesure. Pour vraiment m’en débarrasser, je devrais peut-être me tourner vers Firefox. C’était mon navigateur quotidien avant de le trouver trop gonflé et de passer à Chrome (oh, l’ironie).

De nos jours, il est beaucoup mieux, avec d’excellentes nouvelles fonctionnalités ajoutées régulièrement.

Peu importe le navigateur et le système d’exploitation que je choisis, cependant, je m’assurerai de ne plus supporter la technologie qui me frustre – et c’est une résolution du Nouvel An que beaucoup d’entre nous devraient envisager.