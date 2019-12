La revue de l'année de Nintendo vous montre combien de Switch vous avez joué en 2019 – .

2019 a été une autre année solide pour la Nintendo Switch, avec de nouvelles entrées dans le Pokémon et Luigi’s Mansion séries frappant la console, ainsi que des remakes et des rééditions de jeux populaires comme Éveil de Link et Super Mario Bros. U Deluxe. Ajoutez à cela tous les jeux indépendants, les versions tierces et les DLC pour les jeux existants (tels que Super Smash Bros.Ultimate), et il est facile de voir pourquoi le Switch réussit là où la Wii U a échoué.

Vous ne suiviez probablement pas vos sessions de jeu sur Switch tout au long de l'année, mais Nintendo l'a été, et si vous voulez voir exactement comment vous avez passé votre temps avec la console hybride cette année, vous pouvez consulter un tas de statistiques fascinantes sur Nintendo's page personnalisée Year in Review (assurez-vous simplement d'être connecté).

Nintendo commence par une leçon d'histoire, vous rappelant quand vous avez allumé votre Switch pour la première fois et à quel jeu vous avez joué en premier. Mon «aventure Nintendo Switch» a commencé le 1er mars 2017 (le jour du lancement de la console) et le premier jeu auquel j'ai joué était apparemment Souffle de la nature. Nintendo vous montre ensuite vos cinq meilleurs jeux de 2019, et je n'ai pas été surpris de voir Super Smash Bros.Ultimate et Cadence d'Hyrule sur ma liste personnelle:

Continuer à faire défiler et Nintendo décomposera vos statistiques de jeu encore plus loin, vous permettant de savoir exactement combien de temps vous avez passé à jouer à des jeux sur votre Switch, combien de jeux vous avez joué au cours de l'année, et cela décompose même combien d'heures vous avez passé chaque mois de l'année avec votre Switch.

Il s'agit autant d'une publicité pour d'autres produits que d'une célébration de votre année dans le jeu, mais c'est une distraction amusante et, qui sait, cela pourrait vous rappeler que vous devriez revenir en arrière et terminer un jeu que vous avez commencé en mai.

Source de l'image: Nintendo