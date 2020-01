La rumeur prétend que le Galaxy S20 Ultra 5G aura jusqu’à 16 Go de RAM

Max Weinbach de XDA est sur une lancée depuis quelques jours, diffusant un flux presque continu de détails entourant les prochains téléphones Galaxy S20 de Samsung. En plus de montrer les toutes premières photos du Galaxy S20 + 5G dans la nature, il laisse également tomber des détails très précis concernant les spécifications et les logiciels. Parmi les chiffres les plus ridicules révélés jusqu’à présent, il y a le fait que le Galaxy S20 Ultra 5G haut de gamme sera disponible dans une version avec 16 Go de RAM franchement absurde – c’est probablement plus que votre ordinateur portable.

Le S20 Ultra 5G va conserver l’emplacement pour carte SD. Prise en charge jusqu’à 1 To.

Il sera également disponible en 128 Go / 256 Go / 512 Go et aura une option de 12 Go et 16 Go de RAM.

108MP principal, 48MP 10x optique, 12MP ultra large.

Batterie 5000 mAh avec option 45W de charge rapide. 0 à 100% en 74 min.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 13 janvier 2020

En plus de toute cette RAM – bien que “seulement” 12 Go sera livré en standard – le S 20 Ultra 5G sera également disponible dans des configurations de stockage allant de 128 à 512 Go, avec prise en charge des cartes microSD pour une extension supplémentaire jusqu’à 1 To.

La version Ultra du téléphone aurait une caméra gonflée par rapport à la base S20, et Weinbach confirme qu’il devrait avoir une caméra primaire 108MP, complétée par une caméra optique “Zoom” 10x 48MP et une caméra ultra large 12MP. Une maquette de la disposition des bosses de la caméra pour le S20 Ultra a également été publiée. Tout cela est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, prenant en charge une charge rapide de 45 W – probablement la même ou similaire à la charge de 45 W existante du Note10 +.

Selon toute une série de détails sur les appareils photo publiés par Weinbach pour les développeurs XDA, le non-Ultra S10 se contentera d’un appareil photo principal 12 MP, en utilisant un capteur Sony IMX 555 avec des pixels de 1,8 μm. Un appareil photo secondaire secondaire de 48 MP avec un Samsung ISOCell S5KGW2 est également présent et joue un rôle encore inconnu, associé à un Samsung ISOCell S5K2LA de résolution inconnue, ainsi qu’au moins un autre appareil photo orienté vers l’arrière. Le S20 + prendra en charge jusqu’à 8K d’enregistrement vidéo 30FPS, plus 4K 60FPS en mode stabilisé. La caméra avant utilisera le même capteur que le Galaxy S10 et le Note10, avec un système “Smart Selfie Angle” qui bascule au besoin en vue grand angle. Le S20 + héritera du “micro zoom” de la série Note 10. Une nouvelle fonction “Prise de photo unique” qui capture automatiquement les photos et les vidéos lorsque vous agitez le téléphone fera également ses débuts avec un nouveau mode Pro Video.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 + 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 janvier 2020

Weinbach a également confirmé qu’il devrait y avoir (au moins) cinq versions nommées du S20, et il dit que les trois versions 5G du S20 devraient avoir un support eSIM, et les deux autres peuvent également. Certains fonds d’écran du S20 ont même été divulgués.

Les chances sont que, au rythme de Weinbach, nous saurons tout sur tous les modèles S20 d’ici la fin de la semaine, nous laissant tous dormir à travers l’annonce réelle plus tard en février sans rien manquer.