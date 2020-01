La Russie bloque ProtonMail et ProtonVPN

Le gouvernement russe a bloqué l’accès au service de messagerie électronique chiffré de bout en bout Proton Technologies ainsi qu’au service VPN ProtonVPN de la société pour non-respect des lois locales.

Dans un communiqué de presse, le gardien russe des télécommunications, Roskomnadzor, a expliqué pourquoi il avait décidé de bloquer l’accès aux services de l’entreprise, en déclarant:

«Ce service de messagerie électronique a été utilisé par des cybercriminels à la fois en 2019 et surtout activement en janvier 2020 pour envoyer de faux messages sur l’extraction massive d’objets dans la Fédération de Russie sous couvert d’informations fiables. L’entreprise a répondu par un refus catégorique aux demandes répétées de Roskomnadzor d’inclure des informations dans le registre des organisateurs de la diffusion d’informations sur Internet. Aucune information sur les administrateurs des boîtes aux lettres utilisées pour envoyer des menaces n’a été fournie. »

L’année dernière, la Russie a adopté une nouvelle loi qui oblige tous les fournisseurs de VPN à s’inscrire à un système gouvernemental qui facilite le partage d’informations entre les entreprises et ses services de sécurité. Cependant, Proton Technologies, ainsi que de nombreux autres fournisseurs de VPN, ont refusé d’enregistrer ses services auprès des autorités de l’État et c’est pourquoi le récent blocage sur ProtonMail et ProtonVPN a été mis en place par Roskomnadzor.

Contourner le bloc

Proton Technologies a fourni plus de détails sur la façon dont ses services sont actuellement interrompus en Russie dans un rapport d’incident sur sa page d’état, qui se lit comme suit:

«Nous avons reçu des informations selon lesquelles Proton est actuellement bloqué en Russie. Nous nous adressons aux autorités compétentes pour lever le bloc le plus rapidement possible. Ce bloc affecte les utilisateurs ProtonMail et ProtonVPN qui n’étaient pas connectés avant la mise en œuvre du bloc. Pour l’instant, nous vous recommandons d’utiliser le réseau TOR (via le navigateur TOR) pour accéder à nos services. »

En plus d’essayer de lever le bloc le plus rapidement possible, la société a également fourni aux utilisateurs une solution de contournement sous la forme du navigateur TOR, bien que les utilisateurs qui étaient déjà connectés avant la mise en place du bloc pourront toujours accéder à ses services. .

Maintenant que Roskomnadzor a bloqué ProtonVPN, nous pourrions voir le chien de garde des télécommunications russe prendre des mesures contre d’autres services VPN actuellement en service dans le pays.

