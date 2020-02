La saison 1 de Creepshow sera diffusée sur AMC plus tard cette année

Spectacle d’horreur la saison 1 sera diffusée sur AMC plus tard cette année. Le premier film Creepshow est sorti en 1982 et a combiné deux légendes de l’horreur, Stephen King écrivant le scénario et George A. Romero réalisant le long métrage. Le film a obtenu deux suites et en 2018, il a été annoncé qu’une série télévisée Creepshow était en cours de développement avec Greg Nicotero en tant que producteur.

Creepshow est venu exclusivement à Shudder et a fonctionné pendant un total de sept épisodes l’année dernière. Shudder est devenu un service de streaming extrêmement populaire parmi les amateurs d’horreur en raison de sa large sélection de films d’horreur et d’émissions de télévision. Depuis sa création en 2015, Shudder a continué de développer sa bibliothèque d’horreur et a même commencé à sortir leurs propres films originaux Shudder tels que Revenge, Party Hard Die Young et le film documentaire Horror Noire: A History of Black Horror. Shudder a un coût d’abonnement relativement faible à partir de 4,75 $ par mois, mais avec les nombreux autres services de streaming, les fans peuvent ne pas vouloir dépenser 5 $ de plus par mois pour regarder Creepshow. Maintenant, ils n’auront pas à le faire.

D’abord rapporté par Deadline, AMC diffusera Creepshow à un moment donné plus tard cette année. Une date exacte n’a pas encore été confirmée, mais le chef de l’exploitation, Ed Carroll, a expliqué: «Nous pensons que [Creepshow] sera couronné de succès sur AMC, mais permettra également de renforcer le public pour le lancement de la saison deux sur Shudder. ”

Bien qu’il n’ait fonctionné que pendant sept épisodes, Creepshow a reçu des critiques positives de fans d’horreur de longue date. Comme mentionné ci-dessus, la série a assez bien fait pour Shudder de renouveler Creepshow pour une deuxième saison, dont on sait très peu à ce moment. Le Creepshow original est adoré par les fans d’horreur des années 80 en partie à cause de son anthologie, donc Shudder a configuré sa série de la même manière. Chaque épisode est divisé en deux histoires différentes, dont la première a commencé par une adaptation de la nouvelle de King’s Gray Matter. Creepshow a également été un succès en raison de sa distribution étoilée, notamment Adrienne Jo Barbeau (Escape From New York), Tobin Bell (Saw), David Arquette (Scream) et Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

Alors que les fans qui n’ont pas encore vu Creepshow seront probablement ravis de l’annonce, cela ne devrait pas surprendre énormément puisque AMC possède en fait Shudder. AMC diffuse sans aucun doute Creepshow sur sa chaîne câblée pour accroître sa clientèle de son service de streaming. La date de sortie de Creepshow la saison 2 est actuellement inconnue, mais la saison 1 sera diffusée sur AMC à peu près au même moment. Cela étant dit, de nos jours, il pourrait être moins cher de dépenser 5 $ pour regarder Spectacle d’horreur plutôt que de payer pour le câble.

