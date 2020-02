La saison 2 de Doom Patrol incarne la fille du chef, Dorothy

Patrouille du destin la saison 2 incarne la fille du chef, Dorothy, en choisissant Abigail Shapiro pour le rôle. Créé par Jeremy Carver pour le service de streaming DC Universe, Doom Patrol est basé sur l’équipe de super-héros du même nom. La série a été créée en février 2019, à la suite d’une alliance improbable de héros qui reçoivent tous leurs pouvoirs dans des circonstances tragiques. Niles Caulder, également connu sous le nom de The Chief, a joué un rôle central dans la première saison de la série et a propulsé l’intrigue de différentes manières. Sa capture, aux mains de M. Nobody, a fourni une partie de la base du premier lot d’épisodes de Doom Patrol. Dans la deuxième sortie du drame, qui sera diffusée sur HBO Max, en plus de DC Universe, la série présentera officiellement le personnage de Dorothy qui en révélera probablement encore plus sur The Chief.

Débuts en 1988, Dorothy a été créée par le trio de Paul Kupperberg, Erik Larsen et Jim Sanders III. Abandonnée à l’adoption lorsqu’elle était bébé, Dorothy souffrait d’une malformation qui lui donne l’apparence d’un singe. Bien que cette déformation ait varié, de légère à sévère, selon la façon dont le personnage est dessiné, Dorothy a grandi isolée de la société. Elle n’avait que ses amis imaginaires pour lui tenir compagnie, découvrant finalement qu’elle avait la capacité de donner vie à ces amis. Avec le pouvoir d’amener la création dans et hors de l’existence, une capacité importante qui pourrait être utilisée à la fois pour le bien et le mal, Dorothy a connu une course difficile dans les bandes dessinées. Il est possible que Doom Patrol saison 2 explore cette histoire lors de sa première, bien que Dorothy ait déjà fait une apparition à l’écran.

En relation: La crise de Doom Patrol sur Infinite Earths Cameo expliquée

Dans la finale de la saison 1 de Doom Patrol, “Ezekiel Patrol”, le personnage apparaît brièvement à la caméra. Ce n’est que l’arrière de sa tête que l’on voit, en nattes, dresser un arc pour la deuxième sortie de l’adaptation de la bande dessinée. Maintenant, TV Line rapporte qu’Abigail Shapiro a été sélectionnée pour apparaître dans la saison 2 de Doom Patrol à titre récurrent en tant que Dorothy Spinner, 11 ans. Shapiro est un nouveau visage du monde de la télévision, ayant déjà joué dans des courts métrages liés à Broadway.

La description du personnage ne fait la lumière sur aucune déformation potentielle. Cependant, il est à noter que le chef a fait de grands efforts pour protéger le monde des capacités de sa fille et continuera de le faire avec plus de véhémence maintenant qu’elle n’est plus cachée. Dans les bandes dessinées, Dorothy est souvent exploitée par le Candlemaker. Néfaste et trompeur, ce scénario pourrait entrer en jeu, ce qui ferait de Dorothy une complice involontaire des actes pervers du Candlemaker.

Quelle que soit la direction Patrouille du destin prend avec Dorothy Spinner à long terme, c’est certainement un concert de haut niveau pour Shapiro dans son premier rôle sur petit écran. L’actrice est susceptible de partager des scènes avec certains artistes vétérans, dont Alan Tudyk et Matt Bomer, tout en décrivant un jeune héros avec une trame de fond complexe.

Plus: Tous les films et émissions de télévision de DC en streaming sur DC Universe

Source: TV Line