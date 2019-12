La saison 2 de Mandalorian arrive en 2020, confirme le créateur Jon Favreau

La saison 2 de Mandalorian est en tournage depuis la sortie de l'original Disney Plus en novembre. Maintenant, nous savons quand nous le regarderons. Le créateur Jon Favreau s'est rendu sur Twitter aujourd'hui pour confirmer quand nous verrons la deuxième saison de la première émission télévisée Star Wars en direct: automne 2020. C'est à ce moment-là que vous pourrez revoir Baby Yoda.

Favreau a laissé tomber cette nouvelle avec une sculpture d'un garde gamorréen. Le dernier épisode de la première saison de The Mandalorian, Chapter 8, est arrivé plus tôt dans la journée. Voici le tweet en question:

Saison 2 de #TheMandalorian à venir à l'automne 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V27 décembre 2019

Le Mandalorian a été un énorme succès pour Disney Plus. Il n'y a pas de chiffres d'audience pour l'émission de Disney, mais le service de streaming a atteint 10 millions d'inscriptions dans les 24 premières heures de son lancement, et une partie de cela est sûrement motivée par cette émission originale à gros budget.

Baby Yoda, aussi, ou The Child comme on l'appelle officiellement, a suscité une véritable fascination sur les médias sociaux, principalement parce qu'il est adorable sous forme de gif.

Le renouvellement précoce de la saison 2 avait beaucoup de sens. Un spectacle nécessitant un travail d'effets étendu comme The Mandalorian bénéficie d'un long délai de livraison, même s'il s'agissait sans aucun doute d'une preuve de foi dans le matériel de Disney. Malgré quelques épisodes autonomes moins ambitieux, la série excelle quand elle forme des arcs plus petits, et assaisonnez la dernière série d'épisodes qui a mis le Mandalorian en contact avec des vestiges de l'Empire était parmi ses plus forts à ce jour.

En un an avec un nouveau film Star Wars qui divise dans The Rise of Skywalker, The Mandalorian a été un vrai régal. Attention à la saison 2 l'année prochaine, alors.