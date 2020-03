La saison 2 de Mandalorian ramène le créateur de Clone Wars à la réalité

Le créateur de Star Wars: The Clone Wars, Dave Filoni, revient pour diriger un épisode Le Mandalorien saison 2. Filoni a réalisé les premier et cinquième épisodes de la première saison de l’émission et est producteur exécutif de la série. La deuxième saison de The Mandalorian devrait être diffusée à l’automne 2020.

La première série en direct de Star War raconte l’histoire du Mandalorien titulaire, qui passe la majeure partie de la première saison de l’émission à protéger The Child (autrement connu sous le nom de Baby Yoda, le favori des fans). La finale de la saison a vu l’évasion mandalorienne du mal Moff Gideon avec Baby Yoda en remorque. Gideon a révélé plus tard qu’il possédait le légendaire Darksaber, mettant en place ce qui sera certainement une épreuve de force explosive pour la saison 2. Le Mandalorian était l’émission la plus diffusée de Disney + en décembre 2019. La série était si populaire que de nombreux fans ont annulé leurs abonnements Disney + après la fin de la saison 1.

Alors que les détails de l’intrigue sur la saison à venir restent rares, les fans étaient ravis de voir le nom de Dave Filoni apparaître sur une photo publiée sur Instagram par le directeur de la photographie Baz Idoine. La photo montrait un clapet de caméra avec Dave Filoni nommé directeur. Bien que l’image ne révèle pas quel épisode Filoni dirige, les fans ont spéculé sur la finale de la saison.

Avec le tournage de la deuxième saison de The Mandalorian récemment terminé, plus de détails sur la nouvelle saison devraient apparaître en prévision de la première de la saison 2 à venir. Le spectacle est devenu un mastodonte culturel relativement rapidement, et pas seulement à cause de la gentillesse de Baby Yoda. Le Mandalorian a également été une bouffée d’air frais pour les fans déçus par Star Wars: The Rise of Skywalker. Les détails sur ce qui va arriver pour la nouvelle saison restent un mystère, ce qui, d’une certaine manière, rend les fans plus excitants. Les autres réalisateurs confirmés pour la saison deux sont Robert Rodriguez, James Mangold et un autre vétéran de la première saison, Bryce Dallas Howard. Tout peut arriver dans la saison deux, et heureusement, au moins un épisode est entre de bonnes mains avec Dave Filoni.

Saison deux de Le Mandalorien a été confirmé par le PDG de Disney, Bob Iger, pour une première en octobre 2020. J’espère que plus de détails seront révélés avant les premières de la saison. Peut-être que maintenant que le tournage est terminé pour la nouvelle saison, Dave Filoni peut se concentrer sur la réalisation du prochain film Star Wars. Les possibilités sont aussi illimitées que les étoiles d’une galaxie loin, très loin.

