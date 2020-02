La saison 2 de The Witcher présenterait une armée d’elfes

Tournage pour la saison 2 de Le sorceleur est en cours et de nouveaux détails de tournage sont apparus, révélant la présence de la redoutable armée elfique, la Scoia’tael. La saison 1 du nouveau mastodonte de Netflix a présenté aux fans la politique compliquée du continent avec sa fraternité intrigante de sorciers, des aristocrates semi-compétents et des voisins impériaux ambitieux au sud. Toutes ces factions offrent divers degrés de défi et d’agacement à Geralt, Yennefer et Ciri, mais un acteur politique majeur, les elfes, a été laissé sur la table pour tout sauf une brève apparition lors du deuxième épisode de l’émission, “Four Marks”.

Dans cet épisode, Geralt a rencontré le roi du peuple elfe opprimé, Filavandrel, qui a montré à quel point les elfes ont été poussés par l’humanité. Cette image des elfes est moins que formidable, mais dans les livres de The Witcher, ils possèdent une présence militaire terrifiante sous la forme du Scoia’tael. Traduit littéralement par “écureuils” pour les queues d’écureuil qu’ils ont fixées à leurs casquettes, les Scoia’tael sont une unité de commando brutale qui inspire la peur aux humains et exige la loyauté de tous les non-humains. Leur présence dans les romans est celle qui aggrave considérablement les tensions autour du continent.

Un rapport de Redanian Intelligence note que ce qui semble être le Scoia’tael se rassemble dans le nouveau tournage de Dorking, en Angleterre, aux côtés de Yennefer, Filavandrel et d’un nouveau personnage des livres, la reine elfe Francesca Findabair. Également connue sous le nom d’Enid an Gleanna, qui est Elder Speech pour «Daisy of the Valleys», Francesca est une sorcière incroyablement puissante et est connue de loin comme la plus belle femme du monde. Malgré sa présence dans les scènes, aucun casting officiel n’a encore été annoncé pour Francesca.

Le tournage des scènes de l’armée se serait déroulé sur trois jours et comportait des dizaines de figurants. Ces figurants étaient vêtus d’oreilles elfiques et d’un fouillis de costumes et d’armures d’une cellule de chiffon d’une armée de guérilla. Les personnes impliquées ont indiqué que les journées de tir étaient longues et exténuantes. Cependant, rien n’indique exactement ce que l’armée rencontre avec la royauté elfe ou Yennefer.

Dans les livres, Geralt a plus de quelques accrochages avec le Scoia’tael, dont un très tôt dans le premier roman, Blood of Elves. Alors que lui et Ciri se dirigent vers la forteresse des sorciers, Kaer Morhen, ils se méfient constamment de se heurter aux forces de guérilla alors que les tensions entre humains et non-humains continuent de s’intensifier. Il est possible que ces scènes soient liées à cette première rencontre, mais l’influence de Scoia’tael sur la série est de grande envergure, ce qui signifie qu’il n’y a pas de pénurie de possibilités pour le vrai contexte. Les réponses à ces questions et les modifications plus en cours de la série devront attendre Le sorceleur revient pour la saison 2 en 2021.

