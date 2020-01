La saison 2 de Witcher à venir en 2021 sera “beaucoup plus linéaire” et n’aura pas de diarrhée

The Witcher était l’un des nouveaux programmes les plus populaires de Netflix en 2019. Il n’est pas surprenant qu’une deuxième saison arrive, et maintenant elle est révélée lorsque les fans peuvent s’y attendre.

Showrunner Lauren Hissrich a déclaré dans un AMA Reddit que la saison 2 devrait être diffusée en 2021. “Nous n’avons pas encore de date de lancement cible pour S2, après 2021. Nous ne voulons pas précipiter le produit. Cela ne profite pas n’importe qui “, a-t-elle dit.

Naturellement, les gens ont inondé l’AMA de questions sur ce à quoi s’attendre dans la saison 2. Hissrich n’a pas donné de détails, mais elle a promis que l’histoire serait “beaucoup plus linéaire”.

L’une des critiques de la saison 1 était que les différentes chronologies de l’histoire pouvaient être difficiles à suivre. Dans la saison 2, les trois personnages principaux verront leurs histoires individuelles se croiser davantage, ce qui devrait aider à la fluidité, a déclaré Hissrich. “L’histoire sera beaucoup plus linéaire, maintenant que les histoires des trois personnages ont commencé à se croiser”, a-t-elle expliqué.

La saison 1 de The Witcher comprenait huit épisodes, dont certains ont fait remarquer qu’ils étaient moins qu’attendus. Hissrich a expliqué que le nombre d’épisodes dans une saison d’émissions de télévision dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris l’histoire qu’ils veulent raconter et le budget, ainsi qu’une estimation de ce que le public pourrait vouloir voir. The Witcher étant une nouvelle émission, Hissrich a déclaré que plus d’épisodes auraient conduit à un budget plus faible par épisode. “Donc nous savions que nous ne voulions pas faire ça. Huit se sentait comme le nombre magique”, a-t-elle dit.

Avec la saison 2, Hissrich et son équipe approchent le nombre d’épisodes de la même manière. “Quelles sont les histoires [author Andrzej Sapkowski] disait, et pourquoi? De quels éléments de base avons-nous besoin pour créer des histoires futures? Y a-t-il quelque chose que nous avons manqué de S1 que nous voulons inclure? Et qu’est-ce qui fonctionnera à la télévision? “

Une chose que vous ne verrez pas est que Triss a un sort prolongé de caca incontrôlable et visqueux.

“Personne ne veut voir Triss souffrir de diarrhée pendant trois épisodes”, a-t-elle déclaré. Alors, qu’essayons-nous de tirer de cela dans les livres, et comment pouvons-nous présenter cela à l’écran?

Toujours dans l’AMA, Hissrich a répondu à une question concernant la manière dont The Witcher show gère la diversité. Elle a dit dans les livres, on suppose que tout le monde dans l’univers a la même peau de couleur. Dans l’émission de télévision, Hissrich et son équipe ont décidé de poursuivre une façon de penser différente.

“Parce que c’est 2020, et parce que le monde réel est un endroit très grand et diversifié, nous avons fait une hypothèse différente dans l’émission: que les gens ne prêtent pas attention à la couleur de la peau”, a-t-elle déclaré. “Pas parce qu’ils sont tous de la même couleur, mais parce que les plus grandes différences concernent les espèces, pas la peau. Si vous êtes allé à votre supermarché local et qu’il y avait des gens avec des cornes et des queues, pensez-vous vraiment que vous feriez attention à combien de mélanine est dans leur peau? “

Pour la saison 2, Hissrich a déclaré que son équipe continuera à faire les meilleurs acteurs pour tous les nouveaux rôles, quelle que soit la couleur de leur peau.

“Nous faisons un casting daltonien, et nous travaillons dur pour nous assurer que personne ne se sent comme s’il ne pouvait pas se proposer pour un rôle simplement parce qu’il n’était pas le look” attendu “du personnage. Nous continuerons à faire cela en S2, et nous espérons étendre encore plus notre portée “, a-t-elle déclaré.

Allez sur Reddit pour lire l’AMA complet.

La sortie de l’émission de télévision The Witcher semble avoir aidé The Witcher 3, car le jeu CD Projekt Red a récemment dépassé 100000 joueurs simultanés sur Steam, un record absolu pour le jeu de 2015.

L’émission Witcher TV est basée sur la série de romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski. Ses romans ont également inspiré la série de jeux vidéo de CD Projekt Red. Le studio a récemment accepté de nouvelles conditions avec Sapkowski après que l’auteur ait demandé 16 millions de dollars au développeur du jeu.

