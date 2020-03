La saison 2 de Witcher continue de tourner malgré la suspension de Coronavirus de Netflix

Netflix permet Le sorceleur la saison 2 continue de tourner, malgré l’arrêt de la production de tous les films et séries télévisées aux États-Unis et au Canada dans un contexte de préoccupation croissante contre les coronavirus. Alors que les États-Unis constatent une augmentation des cas mortels de COVID-19, l’industrie du divertissement fait tout ce qui est en son pouvoir pour ralentir le taux d’infection en arrêtant les productions et en renvoyant les employés chez eux. Witcher est en train de filmer sa deuxième saison au Royaume-Uni, qui a vu 1 143 cas de coronavirus et comptage. La série, basée sur un roman célèbre devenu un jeu vidéo à succès, était l’une des séries les plus regardées de Netflix malgré les critiques dures des critiques de télévision.

Un site d’informations dédié à Witcher, redanianintelligence.com, affirme que leurs sources leur disent qu’il n’y a eu “aucun changement majeur de production”. Leurs sources notent également qu’une scène a été reprogrammée en raison de la disponibilité des acteurs, mais rien lié au coronavirus n’a retardé la production. Il semble que Netflix soit impatient de diffuser la deuxième saison aux téléspectateurs, après tout, ils ont renouvelé la série en novembre 2019 avec une date de sortie en 2021.

En relation: Pourquoi les critiques de The Witcher sont si mitigées

Cependant, alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter et que le Royaume-Uni a du mal à atténuer l’épidémie, il est possible que Witcher arrête la production à terme. Plusieurs pays, dont l’Italie, sont déjà entrés en lock-out. Les États-Unis annulent lentement les événements, ferment les écoles et les restaurants. Avec presque autant de cas signalés, le Royaume-Uni n’est pas loin derrière.

La majeure partie de la saison 1 de The Witcher était basée sur les deux premières collections d’histoires de Witcher écrites par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, divisant le récit entre plusieurs chronologies. À la fin de la saison 1, cependant, les trois chronologies convergent, indiquant que la saison 2 suivra un chemin plus linéaire. Cavill revient comme Geralt, avec Anya Chalotra comme Yennefer, Freya Allan comme Ciri, Joey Batey comme ami barde de Geralt, Jaskier, MyAnna Buring comme Tissaia de Vries, Lars Mikkelsen comme Stregobor, Anna Shaffer comme Triss Merigold et Eamon Farren comme Cahir.

Plus: À quoi s’attendre de la saison 2 de The Witcher

Source: redanianintelligence.com