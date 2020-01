La saison 3 de Mindhunter peut ne pas arriver, et voici pourquoi

Si le drame criminel de Netflix, Mindhunter, revient jamais pour une troisième saison, ce ne sera pas bientôt. Un porte-parole de Netflix a confirmé que Mindhunter était en pause en tant que réalisateur et producteur exécutif David Fincher poursuit ses autres projets Netflix, tels que le film Mank et la saison 2 de Love, Death and Robots.

Les contrats entre Netflix et Mindhunter stars Jonathan Groff et Holt McCallany (et le reste de la distribution) ont expiré, ils sont donc libres de rechercher d’autres projets.

“David Fincher se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et sur la production de la deuxième saison de Love, Death and Robots”, a déclaré un porte-parole de Netflix à Entertainment Weekly. “Il pourrait revoir Mindhunter à nouveau à l’avenir, mais en attendant, il a estimé qu’il n’était pas juste pour les acteurs de les empêcher de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail.”

Mank est le premier film de Fincher depuis Gone Girl en 2014, et c’est son tout premier film pour Netflix. Il suit l’histoire du cinéaste Herman J. Mankiewicz alors qu’il développait le film Citizen Kane de 1941. Love, Death and Robots est une série d’anthologie animée qui mélange les genres et les styles.

Quant à Mindhunter, il suit les membres de l’Unité des sciences comportementales du F.B.I alors qu’ils cherchent à comprendre les motivations psychologiques des tueurs en série. La saison 2, qui a été créée en août 2019, comportait une représentation de Charles Manson par l’acteur Damon Herriman; il a également joué Manson dans le film de Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywood.