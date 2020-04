La saison 3 de «The Mandalorian» arrive à Disney + – .

La saison 3 de Mandalorian est déjà en préparation pour Disney +, des mois avant les débuts de la saison 2.

Le créateur de la série mandalorienne Jon Favreau aurait écrit la nouvelle saison “pendant un certain temps”.

La saison 2 de The Mandalorian a terminé sa production en mars, peu de temps avant que le coronavirus n’oblige les États américains à passer des commandes d’abri à domicile, interrompant ainsi le travail sur de nombreuses émissions et films.

De nos jours, il est presque impossible de se connecter à Internet sans être inondé de mauvaises nouvelles, c’est pourquoi nous prendrons tous les développements positifs que nous pourrons obtenir, même mineurs. Cela pourrait ne pas être si mineur pour certains fans, car Variety rapporte que la pré-production a déjà commencé sur la troisième saison de The Mandalorian. Oui, vous avez bien lu. La saison 3 est en préparation, même si nous sommes encore à des mois du début de la saison 2.

Des sources proches de la production de la série dérivée Disney + Star Wars disent que le créateur de la série Jon Favreau “écrit la saison 3 depuis un certain temps” et que le département artistique, dirigé par Lucasfilm VP et directeur créatif exécutif Doug Chiang, a travaillé sur concepts pour la troisième saison “pour les dernières semaines.”

“Nous venons de commencer la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour le Mandalorian dans la saison 3”, a déclaré une source à Variety, donnant aux fans quelque chose de passionnant en attendant le retour très attendu de la série. Une autre source a déclaré à Variety que le département de conception de la production avait commencé à travailler sur la troisième saison le 20 avril, car ils nécessitaient “un délai de livraison aussi énorme” avant que la production ne commence sérieusement.

En décembre, le même jour que le huitième et dernier épisode de la première saison de The Mandalorian était en direct sur Disney +, Jon Favreau a révélé dans un tweet que le spectacle serait de retour pour la saison 2 à l’automne 2020. Production de la deuxième saison effectivement bouclé en mars, quelques jours seulement avant la fermeture du pays en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, il pourrait donc être en mesure d’éviter tout retard important.

Entre-temps, les nouvelles mandaloriennes ne manquent pas en ligne. S’exprimant avec Variety après la finale de la saison de Better Call Saul, Giancarlo Esposito (Moff Gideon) a laissé entendre que nous verrons son personnage en action avec le Darksaber dans les prochains épisodes. Il a également été rapporté que Rosario Dawson rejoindrait le casting en tant que personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, dans la saison 2, ce qu’elle a presque confirmé dans des interviews ultérieures. Ahsoka Tano est le padawan d’Anakin Skywalker dans la série animée Clone Wars, qui vient de terminer sa course sur Disney +.

“Ce n’est pas encore confirmé, mais quand cela se produira, je serai très heureuse”, a-t-elle déclaré à Variety. “Je suis très heureux que cela soit confirmé à un moment donné”, et c’est arrivé “à un million et un pour cent à cause des fans.”

