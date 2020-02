La saison 3 de The Masked Singer: Robot révélé être Lil Wayne

Le premier membre de Le chanteur masqué le casting surdimensionné de la saison 3 a été démasqué et c’était un gros coup. Beaucoup ont été choqués lorsque Robot a enlevé son masque et s’est révélé être autre que la mégastar du rap Lil Wayne.

La saison 3 a été lancée à la suite du Superbowl et n’a pas manqué. Dans un format légèrement différent des saisons précédentes, le casting surdimensionné de 18 a été divisé en groupes qui se produiront jusqu’à ce qu’ils aient réduit leur nombre, puis les membres survivants de chaque groupe se combineront en un seul groupe. Lancement du groupe A avec White Tiger, Llama, Kangaroo, Robot, Turtle et Miss Monster. Chaque chanteur anonyme a interprété une chanson et le candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix a été envoyé emballer. Ce tour-ci, c’est Robot qui n’a pas réussi à se mettre sous tension et a finalement été contraint de révéler son identité de rappeur Lil Wayne.

Le panel a été plus choqué que jamais par la révélation. Avec des suppositions folles qui se sont avérées très éloignées, personne n’a même pu deviner Lil Wayne. Le membre du panel invité Jamie Fox a exprimé son embarras de ne pas reconnaître la voix distinctive de Lil Wayne et sa conjecture lointaine de la star de Jackass Steve-O. Le membre le plus choqué du panel était certainement le chanteur de Blurred Lines, Robin Thicke, qui a noté qu’il avait collaboré avec la star du rap au moins 5 fois dans le passé. Bien que le panneau ait pu être choqué, tous les fans ne l’ont pas été. De nombreux fans étaient en ligne pendant l’émission, affirmant qu’ils ont reconnu la voix de Lil Wayne lors de sa performance.

La première fois que les téléspectateurs ont eu un aperçu du costume de Robot, c’était dans un premier clip promotionnel où l’hôte Nick Cannon a livré certains des costumes. Le robot a été livré à ce qui ressemblait à un habitant du pays et à quelqu’un en bottes de cow-boy. Certains pensent que c’était un coup d’humour à la confusion des American Music Awards quand ils ont envoyé par erreur à Lil Wayne plusieurs prix de musique country destinés au groupe country Little Big Town. D’autres pensent que cela pourrait être un clin d’œil à sa performance des CMA Awards 2008. Mais une chose est sûre, c’est qu’ils ont réussi à chasser les fans qui devinaient la musique country ou le country cross over.

Les indices donnés lors de l’émission semblaient un peu plus clairs, pour pointer vers le rappeur. Il y avait une planche à roulettes et un camion de pompiers. Lil Wayne est un passionné de planche à roulettes et avait une chanson intitulée Fireman. Le paquet d’indices mentionnait des cascades qui pointaient vers un autre succès de Lil Wayne, Stuntin ‘Like My Daddy. Pourtant, une troisième chanson a été référencée lorsque le Robot a dit qu’il semblait inhumain, un clin d’œil à la chanson de Lil Wayne I’m Not Human. Un tableau périodique des notes de platine fait référence à ses nombreux albums de platine. Mais pour la plupart de ceux qui ont pu identifier correctement l’artiste primé, c’était sa voix distincte.

Cette saison a placé la barre haute en ce qui concerne la puissance des étoiles. Lil Wayne est l’un des artistes musicaux les plus vendus au monde. Cela a prouvé que personne n’est trop grand pour être sous l’un de ces masques. Alors que les fans étaient certainement tristes de voir le quintuple vainqueur d’un Grammy partir si tôt, cela augure bien pour les choses à venir. Il est clair que le chanteur masqué a amélioré son jeu et avec 18 candidats, il reste tellement de choses à voir. La première de la saison 3 était digne de son emplacement après Superbowl et ils ne font que commencer.

