La saison 3 des Titans pourrait lancer le super-héros télékinétique Danny Chase

Un casting pour la troisième saison à venir Titans pourrait offrir quelques indices sur le dernier personnage de DC Comics à introduire dans la série. Titans a été la première émission à faire ses débuts sur le service de streaming de DC DC Universe en 2018, et une deuxième saison a suivi un an plus tard. La saison 3 devrait être diffusée à un moment donné cette année, mais il y a eu peu d’annonces concernant une date d’arrivée potentielle. Jusqu’à présent, Titans s’est largement concentré sur la formation de l’équipe titulaire plutôt que de voir l’équipe en action, bien que cela semble changer dans la saison 3. Les deux premières saisons ont été jouées par Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter , Curran Walters, Conor Leslie, Minka Kelly et Alan Ritchson.

Une grande partie de la saison 3 des Titans est encore un mystère, mais la fin de la saison 2 pourrait offrir des indices sur la suite de l’histoire. Par exemple, la sœur de Kory (Diop), Blackfire, a été vue arriver sur Terre, et avec l’actrice Damaris Lewis ajoutée en tant que série régulière pour la saison 3, il semble qu’elle jouera un grand rôle dans le spectacle à l’avenir. De plus, les fans espèrent voir le retour de Donna (Leslie) après sa mort dans la finale de la saison 2. Sa mort a été largement annulée par les fans, donc beaucoup pensent qu’elle pourrait être inversée.

L’Illuminerdi a mis en lumière un nouveau personnage potentiel pour la saison 3 des Titans grâce à un nouvel appel de casting. Répertorié en tant que personnage récurrent, l’appel au casting est à la recherche d’un acteur d’Asie du Sud-Est, âgé de 18 ans ou plus, pour incarner Daniel, 16-17 ans. Selon certaines sources, Daniel est décrit comme “un jeune qui a grandi du mauvais côté des pistes mais n’a jamais perdu sa croyance en l’héroïsme”. Il est décontracté, mais a un Q.I presque génial. En outre, l’avis indique: “Malgré son éducation difficile, il est motivé par l’opportunité de faire le bien dans le monde au lieu de vivre dans la douleur et la tragédie.”

L’Illuminerdi note également qu’il semble que Daniel pourrait se révéler être Danny Chase, un personnage de bande dessinée de DC qui devient Phantasm. Dans les bandes dessinées, Danny acquiert des pouvoirs télékinétiques après avoir été exposé aux radiations. Il a fait équipe avec les Titans à plusieurs reprises, ce qui en fait un candidat parfait pour la série si l’appel au casting est vraiment pour Danny. Il y a une chance que le casting ne cherche pas du tout Danny, mais il est toujours un candidat probable.

Si le casting pour la saison est toujours en cours, il semble que la saison 3 des Titans n’ait pas encore commencé la production. Cela pourrait être un problème, car de nombreuses productions télévisées sont actuellement fermées en raison de l’épidémie de coronavirus. Selon le moment où Titans visait à commencer la production, la série DC Universe pourrait le voir, et sa date de sortie éventuelle, repoussée. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, donc il y a une chance Titans ne sera pas du tout affecté par le coronavirus. Jusqu’à ce que plus de nouvelles soient connues, les fans peuvent se concentrer sur ces nouvelles de casting et imaginer à quoi ressemblera l’équipe avec Danny Chase dans leurs rangs.

