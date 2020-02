La saison 4 est là, nouveau héros et autres nouvelles

la Saison 4 de Apex Legends c’est ici! La mise à jour a introduit plusieurs nouvelles très intéressantes, tout d’abord, une nouvelle légende: Revenant, une machine de guerre impitoyable avec des capacités qui font de lui un assassin agile. Dans la bande-annonce de lancement de la nouvelle saison – Assimilation – Revenant tue Forge, initialement annoncé comme le nouveau héros jouable d’Apex Legends.

Revenant peut être acheté pour 12 000 pièces rouges par Apex Legends. C’est un héros avec Profil bas, le frapper est plus difficile, mais les dégâts subis augmentent de 5%. Voici les compétence par Revenant:

Stalker (COMPÉTENCE PASSIVE). Accroupi, Revenant se déplace beaucoup plus vite que les autres héros et il peut grimper des murs plus hauts.

silence (COMPÉTENCES TACTIQUES). Revenant lance un appareil qui inflige des dégâts et réduit au silence les capacités ennemies pendant dix secondes.

Totem de la mort (COMPÉTENCE SUPRÊME). Accorde aux alliés une vie supplémentaire. Lorsque le totem est actif, au lieu de mourir, des amis blessés sont téléportés vers le totem.

Apex Legends, Season 4 introduit également de nouvelles zones de la carte

Cependant, ce n’est pas la seule nouveauté introduite par la dernière mise à jour d’Apex Legends. La saison 4 a également apporté une série de changements à la carte des frontières mondiales: a été introduit le Domaine de recherche, une zone située entre Epicentre et Skyhook et où il est possible trouver un véritable arsenal; le nouveau Planet Harvester, une structure pour extraire les métaux du sous-sol a causé un grand gouffre qui divise la région de Capitol City en deux. Au-delà de cela, le nouveau Battle Pass, grâce auquel vous pouvez échanger des prix fantastiques à mesure que vous progressez, y compris des skins d’armes et de héros légendaires.