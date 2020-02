La saison 5 arrive avec les nouvelles les plus importantes sur Netflix

Lucifer 5 est sur le point d’atterrir Netflix pour le plus grand plaisir de millions de fans laissés dans le doute après le dernier épisode de la quatrième saison.

Il y a les à l’arrivée nouvelles plus important pour la série télévisée initialement promise par Fox en 2016 et transmise par la suite au géant américain du marché du streaming qui a acquis les droits. En effet, la plateforme transmettra épisodes non publiés après quatre fictions incontournables qui ont ravi le public. Le cinquième arrive et ce ne sera pas comme prévu.

Lucifer 5: le tournage a commencé, les épisodes arrivent

Tom Ellis voulait donner une interview lors d’une récente interview dans laquelle il a été dit:

«Ce que je pense et que nous n’avons pas encore fini de raconter notre histoire, sans donner trop de spoilers. Dans plusieurs spectacles, tout pourrait se terminer à la fin de chaque saison, et ils vous laissent de gros cliffhangers et les spectateurs ne sont pas satisfaits, ou vous avez la possibilité de raconter votre histoire jusqu’à la fin. Je pense que nous aimerions tous revenir et faire une cinquième saison de cette série télévisée. Il suffit de voir ce que la plateforme Netflix en pense. “

Il semble que le tournage soit déjà en cours. Rendre compte de ce fait est précisément le profil d’Ellis sur gazouillement, où depuis décembre dernier, nous avons appris à prendre en main la nouvelle saison à venir. En ligne, nous parlons de la diffusion dans le mois de Mai 2020. Pour les épisodes, cependant, nous connaissons le nom de la première transmission intitulée “Vraiment triste diable Guy“, émergé du tweet publié par le compte officiel LuciferWriten