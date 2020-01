La nouvelle que tous les fans attendaient est enfin arrivée: Peaky Blinders 6 fera l’affaire et arrivera sur Netflix. Ceci est confirmé par la source faisant autorité du réalisateur lui-même Anthony Byrne, qui a partagé une place sur son profil Instagram où il décrit le scénario du premier épisode de la sixième saison.

Le premier clap s’appellera Black Day et derrière l’écriture du scénario il y a toujours la main du créateur du spectacle Steven Knight. Du titre, nous pouvons en déduire peu, mais il fait certainement référence à des atmosphères pas vraiment sereines pour un premier épisode de ce qui pourrait être la dernière saison de Peaky Blinders.

Peaky Blinders 6: la saison 6 arrive sur Netflix

Anthony Byrne stabilisé son petit record personnel en réalisant une saison pour la deuxième fois dans la populaire série télévisée britannique. Spectacle pour lequel nous étions essoufflés à cause d’un Tommy Shelby qui semblait fou après avoir été trahi lors de son assassinat raté d’Oswald Mosley.

Une finale de saison qui a laissé tout le monde sans voix et nous ne pouvons qu’espérer que le début de Peaky Blinders 6 reprendra là où l’intrigue s’est arrêtée. Cilian Murphy comme Tommy Shelby a confirmé Helen McCrory comme Polly Gray, Paul Anderson comme Arthur Shelby, Sophie Rundle comme Ada Thorne et Finn Cole comme Michael Gray.

Il est trop tôt pour parler des dates de sortie, mais Anthony Byrne a laissé entendre lors d’une interview qu’il était possible de faire l’hypothèse d’une diffusion autour des trois premiers mois de 2021 sur Netflix. Pendant ce temps, le tournage commencera11 février 2020 et divisera entre Liverpool et l’Ecosse.