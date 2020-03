la saison a été suspendue en raison du coronavirus

la FIA, l’organe organisateur du sport automobile et du Formule E, ont décidé de suspendre la saison de course de cette année jusqu’à deux mois. En réponse aux préoccupations concernant la gestion de la propagation Covid-19, les organisations ont déclaré que l’arrêt de la saison était la “ligne de conduite la plus responsable”. Le résultat direct de cette action est l’annulation des courses prévues à Paris, Séoul, tandis que l’E-Prix de Jakarta a été annulé deux jours plus tôt.

Formule E: Saison suspendue. On ne sait pas si cela arrivera à la Formule 1 ou non

Les organisateurs ont exclu toute course qui devait avoir lieu en mars et avril et ont classé mai comme une fenêtre potentielle pour reprendre la course. Mais, dans un communiqué, les responsables disent que les courses sont plus susceptibles d’être reprogrammées pour Juin et juillet, mais seulement si “la situation s’améliore et se stabilise”. Alejandro Agag, président et fondateur de la Formule E, a déclaré que le championnat “reprendra son plein effet une fois que la crise sanitaire en cours et la propagation du COVID-19 se seront calmées”.

La FIA, quant à elle, se moque de sa décision de dernière minute d’annuler le Grand Prix d’Australie après un membre d’équipage McLaren testé positif. Le Grand Prix de cette année n’a pas été annulé et la saison n’a pas été reportée. Cependant, il sera difficile de voir un Grand Prix en action d’ici au moins un mois, sinon plus.