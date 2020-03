La saison de baccalauréat de Peter est allée à plein Jerry Springer dans Barb V Madison Fight

Dans la finale dramatique de deux nuits de Le célibataire, les tensions familiales ont augmenté alors qu’il est devenu de plus en plus clair que la mère de Peter Weber, Barbara, était déçue de la façon dont son fils avait blessé Hannah Ann Sluss, avec qui il avait initialement proposé de rompre. Alors que Hannah Ann était la favorite évidente de sa famille, il a néanmoins choisi de poursuivre Madison Prewett, qui a quitté la série quelques jours avant la proposition parce qu’elle pensait que leurs croyances religieuses et leurs choix de style de vie étaient incompatibles.

La relation de Madison avec sa famille n’a cependant pas toujours été difficile. En fait, Madison a eu son premier rendez-vous en tête-à-tête avec Peter pour renouveler le vœu de ses parents et a séduit tout le monde avec sa nature douce et sa mentalité familiale. Elle est rapidement devenue un choix préféré des fans pour gagner, mais la teinte rose a commencé à s’estomper pendant la semaine Fantasy Suite pour Peter et Madison après avoir révélé qu’elle se sauvait pour le mariage et ne pouvait pas accepter une proposition s’il était intime avec l’un des les quatre autres femmes finales. Cet ultimatum a été reçu par des critiques mitigées de fans, et quand sa famille l’a découvert, ils n’ont pas été impressionnés.

Après un rendez-vous inconfortable avec sa famille qui n’a presque pas eu lieu, Barb sanglote à l’idée que Peter brise le cœur d’Hannah Ann pour quelqu’un qui n’est même pas prêt à dire «oui» à une proposition – et cela ne s’est pas terminé ici. Après que Peter eut rompu ses fiançailles avec Hannah Ann – ce dont sa famille était ravie, se référant à elle comme leur “fille” – ses retrouvailles avec Madison lors de la finale furent tendues pendant que Barb regardait le public. Cependant, personne n’aurait pu prédire qu’un argument de type Jerry Springer s’ensuivrait entre Madison et Barb lors de la finale émotionnelle, où il a été révélé que les deux donneraient à leur relation une seconde chance.

Madison a d’abord gardé son sang-froid, expliquant que parce qu’elle a de l’amour et du respect pour Peter, elle a le même pour sa famille et ne veut pas en parler négativement. Cependant, Barb avait une mentalité différente. Elle est allée sur eux, soulignant que Madison n’a pas été là pour lui de la même manière qu’il l’a été pour elle, surtout à la fin. Peter supplie sa mère, mais elle n’a pas fini d’exprimer ses doutes, disant qu’ils veulent juste le meilleur pour lui et il a donné son cœur à deux personnes très différentes et n’en a reçu qu’un de Hannah Ann. Elle a tenté d’entrer dans les détails à ce sujet, en commençant par dire «Toute personne qui aime votre enfant…», mais elle est interrompue par Madison, qui a fini par être polie.

Au lieu de cela, Madison a expliqué qu’être impliqué dans The Bachelor n’est pas une rue à sens unique. Alors que Peter cherchait une femme, elle cherchait également un mari et devait considérer ce qu’elle voulait sortir de l’expérience et ne pas simplement se soucier de ce qu’il voulait. Les mâchoires tombées et les yeux écarquillés du public disent ce que le reste du monde ressent. Dans un moment magnifique, l’hôte Chris Harrison souligne que la famille est importante et demande à Barb comment ils vont tourner une nouvelle page pour aller de l’avant. Pour le dire franchement, Barb répond: “Chris, il va falloir qu’il échoue pour réussir, c’est tout.”

Drop micro. Et ce n’est même pas la fin – Barb continue, disant que les amis, la famille et tous ceux qui le connaissent de Peter savent que sa relation avec Madison ne fonctionnera pas et qu’ils essaient de l’aider à reprendre ses esprits. C’est une querelle de famille tous azimuts alors que la foule houle, Barb a dit sa paix, Madison a l’air vaincu et Peter proteste que son amour pour Madison devrait être suffisant pour que sa famille veuille savoir qui elle est vraiment. Entrant dans ses deux derniers cents, Madison répond calmement en disant qu’elle ne pense pas qu’il est juste de continuer à ressasser leurs problèmes passés car cela ne les aidera pas à aller de l’avant de cette façon.

Peut-être qu’elle a raison – si elle et Peter peuvent sortir de toutes les tensions et obstacles, pourquoi tout le monde ne devrait-il pas pouvoir continuer? Madison pourrait prouver que Barb, le reste de la famille et des amis de Peter, et même les téléspectateurs douteux, se trompent et tout ce match de combat sera quelque chose dont la famille Weber se moquera pendant le dîner. Pour l’instant, cependant, Madison et Peter auront une bataille difficile à monter après cette émotion Bachelier final.

