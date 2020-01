La sauce Huy Fong Chili à l’ail est meilleure que la Sriracha (ouais, je l’ai dit) et c’est 1,42 $ la bouteille en ce moment – .

Regardez, nous ne sommes pas ici pour lancer un débat, et c’est parce qu’il n’y a pas de débat sur le fait que la sauce à l’ail Huy Fong Chili est meilleure que la Sriracha. Bien sûr, Sriracha est bon. Nous ne le nions pas du tout. Mais quiconque a mangé dans un restaurant vietnamien et a essayé la sauce Chili à l’ail sait que c’est beaucoup plus délicieux. Il est également super polyvalent, il a la quantité parfaite d’épices, et il est en vente en ce moment sur Amazon pour seulement 1,42 $ la bouteille!

Voici ce que vous devez savoir sur la page du produit:

Couleur naturelle

Idéal pour les sautés

Sauce à l’ail et au chili moulu dans un bocal

Ingrédients: Chili, sel, vinaigre distillé à l’ail, sorbate de potassium et bisulfite de sodium comme conservateurs et gomme de xanthane. Contient du sulfite (bisulfite de sodium)

