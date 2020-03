La scène de restaurant choquante de l’homme invisible est la plus effrayante du film

L’homme invisible est rempli de moments choquants, mais ce que les fans sur Twitter ont surnommé “la scène du restaurant” est de loin le plus effrayant du film. C’est horrible, violent, déchirant, et montre jusqu’où Adrian (Oliver Jackson-Cohen) est prêt à aller pour récupérer Cecilia (Elisabeth Moss).

The Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell, a été un grand succès pour Universal Pictures, et peut-être l’un des plus récents remakes d’Universal Monster. Jusqu’à présent, il a rapporté plus de 128 millions de dollars par rapport à son budget de 7 millions de dollars. Après que la pandémie de coronavirus a forcé les cinémas à fermer, Universal a annoncé qu’ils rendraient The Invisible Man disponible en numérique à la demande, donnant un accès rapide à tous ceux qui ont jusqu’à présent manqué.

Dans la scène susmentionnée, Cecilia rencontre sa sœur Emily dans un restaurant très fréquenté. Cecilia a insisté sur un lieu public parce qu’elle pense qu’elle sera à l’abri de son ex-petit ami invisible avec tant de gens autour. Au début, il semble que son plan a fonctionné et elle commence à essayer d’expliquer à sa sœur ce qui se passe vraiment. Elle a maintenant l’un des costumes d’invisibilité d’Adrian dans son sac comme preuve de ses capacités. Cecilia arrête même un serveur bavard dans un moment de véritable humour. Cependant, avant qu’elle ne puisse vraiment commencer à convaincre sa sœur de quoi que ce soit, Adrian frappe, un acte de violence brutal qui fait basculer Cecilia au bord du gouffre.

Jusqu’à ce moment dans The Invisible Man, Adrian n’a vraiment harcelé Cecilia qu’en la traquant de manière invisible, en envoyant de faux e-mails et en jouant à des jeux psychologiques, il n’y a aucune raison de croire qu’il est capable de tuer. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un couteau se lève de la table, apparemment de son propre gré, et tranche la gorge de sa sœur juste devant elle. L’invisible Adrian met alors le couteau sanglant dans la main de Cecilia choquée, ce qui donne l’impression que c’est elle qui a commis l’acte. Le restaurant éclate dans le chaos.

Cette scène met en évidence le fait qu’Adrian ne recule devant rien pour isoler Cecilia de ses alliés. Et, considérant qu’Emily est vraiment la seule amie qu’il lui reste à ce stade du film, tout cela semble vraiment désastreux pour Cecilia. Néanmoins, le plus choquant de la scène est sa simple réalité. Adrian soulève le couteau, tranche et Emily meurt. La vraie violence est comme ça: rapide et mortelle. Bien sûr, Adrian est invisible quand il le fait, ce qui aide à enlever une partie du réalisme, mais la scène est à la fois choquante et terrifiante. Pour beaucoup, la scène des restaurants L’homme invisible les a secoués au cœur, et certains sont encore à accepter. Vraiment, c’est un moment inoubliable dans le cinéma d’horreur.

