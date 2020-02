La scène supprimée d’Infinity War semble incroyable, mais nous sommes heureux qu’elle ait été coupée – .

Infinity War et Endgame sont deux des meilleurs films réalisés par Marvel jusqu’à présent, et cela est dû en grande partie au fait qu’il a passé près de 10 ans à étoffer cet univers qui place tous ces personnages clés sur des chemins convergents. C’est ce qui les a rendus si excitants au début, et c’est probablement pourquoi ils suscitent toujours autant d’attention près de deux ans après la sortie d’Infinity War. L’ensemble d’images suivant partagé sur Instagram il y a quelques jours est un excellent exemple de cette conversation en cours avec les Avengers. Et il se trouve que c’est aussi un excellent concept pour une scène qui n’a jamais fait son entrée dans Avengers 3.

Phil Saunders est un artiste qui a travaillé sur les deux films géants des Avengers. Il est allé sur Instagram pour partager quelques images conceptuelles qui montrent Rhodey assis dans un engin qui lui aurait permis de piloter son costume à distance en tant que Avenger agissant.

La scène aurait été utilisée au début du film, lors de la bataille d’Edimbourg où Wanda et Vision ont combattu Proxima Midnight et Corvus Glaive avant que Captain America, Black Widow et Falcon ne viennent à la rescousse – voici une partie de cette scène à nouveau:

Selon Saunders, cette scène aurait pu présenter Bruce Banner dans l’armure Hulkbuster et Rhodey pilotant une de ses suites War Machine à distance. Voici certains de ses propos, en soulignant les nôtres:

Une autre scène qui n’est pas entrée dans Avengers: Infinity War. Rhodey et Bruce Banner à Hulkbuster devaient initialement faire partie de la bataille d’Édimbourg. Rhodey, toujours atteint du SSPT du crash de la guerre civile, aurait piloté War Machine à distance. Une sorte de répétition de la scène IM3 tellement contente qu’elle n’ait pas été utilisée mais aurait donné à Rhodey un arc d’histoire plus profonde.

Rhodey est l’un des héros sous-estimés du MCU, bien que Fin du jeu fasse un excellent travail pour donner plus de profondeur au personnage. Nous le voyons développer des relations significatives avec Natasha, Carol Danvers et Nebula, et nous apprenons à quel point il est cinéphile. Sans oublier qu’il est toujours en action dans certaines scènes, sans avoir peur de prendre l’armure et de faire ce qu’on attend de lui. Il n’y a aucune trace de SSPT, et nous ne nous souvenons de son malheureux accident que lorsque nous le voyons porter l’engin de marche de Stark au début de la guerre à l’infini, puis dans Fin du jeu quand il sympathise avec Nébuleuse, ou lorsqu’il est forcé d’abandonner l’armure après l’assaut de Thanos. sur le complexe Avengers.

Le fait que Rhodey aborde le traumatisme de la guerre civile aurait ajouté un autre détail précieux à son arc de personnage.

Cependant, je vous ai encore montré cette scène pour une bonne raison. Son but est de marquer l’entrée de Captain America. C’est une scène incroyable qui fait frissonner votre colonne vertébrale. À ce moment-là, il est clair que Cap est de retour, bébé, et tu ne peux pas attendre de le voir retrouver Tony. En d’autres termes, il n’y a absolument aucun espace pour ajouter une émotion supplémentaire et détourner l’attention de Cap pour sauver la journée. Nous ne pouvons pas laisser Hulk et War Machine ruiner ce moment, n’est-ce pas?

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.