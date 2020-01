La scie est une arnaque de cube (et c’est pire) | .

cube est un film d’horreur canadien de 1997 dont la plupart des gens n’ont même pas entendu parler. Vu, d’autre part, est une franchise d’horreur au succès retentissant qui s’appuie sur beaucoup de ce qui était génial avec Cube, mais ne le fait pas aussi bien.

Alors que beaucoup louaient Saw pour son originalité – et à bien des égards, c’était assez original – Cube l’a fait en premier. Réalisé par Vincenzo Natali, Cube est plus un film d’horreur de science-fiction que les profondeurs sanglantes et granuleuses de la franchise Saw, mais sa prémisse tourne autour d’un cadre similaire qui trouve un groupe d’étrangers coincés ensemble dans un étrange cube. À l’intérieur du cube, ceux qui sont piégés apprennent à la dure à laquelle très peu de confiance, car de nombreux aspects du cube sont truqués avec des astuces et des pièges mortels. Saw a commencé avec deux hommes coincés ensemble dans une salle de bain avec peu d’informations sur la façon dont ils y sont arrivés ou pourquoi, mais Cube se concentre davantage sur les étrangers travaillant ensemble malgré qu’ils ne sachent pas pourquoi ils ont été choisis pour participer au puzzle cauchemardesque et travailler. leurs forces et faiblesses relatives pour trouver des indices sur la façon dont ils peuvent tous s’échapper.

Cube n’a inspiré que deux autres films, une suite et une préquelle, mais Saw verra sa neuvième tranche sortir le 15 mai 2020. Saw a fait ses débuts en 2004, deux ans après la suite de Cube, Cube 2: Hypercube et la même année que son dernier épisode. , Cube Zero. On parlait d’un autre film au sein de la franchise Cube, mais la pré-production était au point mort en 2015, et il n’y a eu aucune nouvelle de sa reprise depuis.

Alors que de nombreux publics ont adoré l’engagement de Saw envers le sang, le sang et la violence excessive, une partie de ce qui a fait de Cube le meilleur film était ses racines solides à la fois dans les éléments de science-fiction et dans l’horreur. Cela a fonctionné pour le genre pendant des années, jusqu’à l’époque où Ridley Scott a créé Alien en 1979 et a initié le public aux horreurs de l’espace. Des films comme Event Horizon ont également exploré ces pièges, et cette collaboration a déjà été couronnée de succès, lorsque des films comme The Fly et Spider Baby étaient réalisés dans les années 50 et 60. Alors que Saw et des films comme Eli Roth’s Hostel apportaient du “porno de la torture” aux fans d’horreur au début des années 2000, le plus grand atout de Cube était sa retenue. Cube avait suffisamment de violence et de sang pour satisfaire les fans d’horreur, mais c’était bien plus que cela: c’était intelligent.

Saw a mis l’accent sur les pièges intéressants par rapport aux personnages sympathiques, mais Cube a essayé de créer un environnement où tout le monde avait de la valeur et devait travailler ensemble pour s’échapper. Dans la franchise Saw, les personnes qui se trouvent dans les pièges de Jigsaw sont des criminels, des toxicomanes et d’autres personnes qu’il a singulièrement considérées comme devant être punies, car elles ne valorisent pas leur vie. Avec Cube, il est moins important de connaître l’esprit derrière la folie, et plus important de rester présent dans le moment avec les survivants potentiels alors qu’ils essaient d’utiliser les mathématiques et la logique pour trouver leur chemin. Il n’y a pas de piratage délibéré des membres ici: il s’agit de déjouer un puzzle presque impossible qui a été créé par quelqu’un de mystérieux, probablement pour son propre plaisir.

Au-delà de cela, le design du Cube est génial. Dans le film, les étrangers découvrent qu’il y a 17 576 pièces dans le Cube et soupçonnent que les pièces marquées d’un nombre premier contiennent des pièges. Une partie du cube implique des coordonnées cartésiennes, certaines pièces sont activées par le son, d’autres sont activées par le mouvement et certaines ont des trappes. L’un des étrangers est un génie des mathématiques, et un autre un savant qui est capable de factoriser des nombres premiers complexes pour déterminer les pouvoirs des nombres premiers – ce qui est essentiel – afin de comprendre comment ils peuvent voyager en toute sécurité à travers la structure. Essentiellement, ce ne sont que des rats dans un labyrinthe, et même si cube n’a pas le puissant message social de Vu ainsi que ses éléments grotesques, c’est une balade à sensations agréables qui mérite plus de succès.

