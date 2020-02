La science derrière les monstres, Scream Extractor Machine Inc

Qu’est-ce que Scream Extractor dans Monsters Inc et comment fonctionne la machine? Il est difficile de croire que cela fait près de 20 ans que Disney et Pixar ont sorti Monsters, Inc. Bien que le film de 2001 n’ait pas été l’un des plus gros gagnants de Pixar au box-office, il est toujours l’un des plus aimés du studio. La charmante aventure animée se déroule à Monstropolis – une ville peuplée de monstres qui tire son énergie des cris des enfants humains.

Cette énergie est collectée et convertie par le titulaire Monsters, Inc – une usine de production de cris où le monstre bleu moelleux James P. “Sulley” Sullivan (John Goodman, Kong: Skull Island) est le plus effrayant de la société. Avec l’aide de son meilleur ami et collègue Mike Wazowski (Billy Crystal), Sulley passe à travers des portails qui mènent aux placards des enfants dans le monde humain pour les effrayer et recueillir leurs cris. Le travail de Sulley est considéré comme un travail dangereux car les enfants humains sont considérés comme hautement toxiques pour les monstres, ce qui signifie hilarante que les monstres sont souvent plus effrayés que les enfants qu’ils essaient d’effrayer.

Cependant, Monstropolis et Monsters, Inc posent un gros problème: les enfants ne sont tout simplement pas aussi effrayés par les monstres qu’avant. La crise énergétique amène le rival de Sulley, Randall (Steve Buscemi) et le patron de Monsters, Inc, M. Waternoose (James Coburn) à inventer une méchante machine qu’ils appellent le Scream Extractor qui fonctionne en aspirant de force les cris via un masque placé sur le visage d’un enfant. Bien que Scream Extractor élimine la dépendance de l’entreprise à l’égard de ses tactiques d’effarouchement de plus en plus inefficaces, il nécessite l’enlèvement d’enfants, ce qui est un peu moralement discutable.

Randall a l’intention d’utiliser le Scream Extractor sur Boo, une fillette de deux ans qu’il a été assigné à faire peur que Sulley a accidentellement autorisé à traverser dans le monde des monstres via un portail dans l’usine de Monsters, Inc. Heureusement pour Boo, Sulley et Mike – qu’elle trouve mignons plutôt qu’effrayants – prenez le tout-petit sous leur aile et promettez de la ramener à la maison. Dans le processus, Sulley et Mike découvrent également que les enfants ne sont pas du tout toxiques pour les monstres.

Après que Sulley et Mike aient courageusement sauvé Boo des griffes maléfiques de Randall, on a vite découvert que le rire des enfants était une source d’énergie bien plus puissante que leurs cris. Scream Extractor de Monsters, Inc. était donc redondant. Au bout du Monsters Inc. Sulley devient le nouveau PDG et résout la crise énergétique de Monstropolis en déclenchant un nouveau processus qui voit les monstres entrer dans le monde humain pour divertir les enfants avec de la comédie stand-up et autres pour extraire leur rire – une source d’énergie beaucoup plus éthique et durable.

