La Scuderia Ferrari remporte le GP virtuel de Melbourne avec Charles Leclerc

Dimanche 5 mars c’est Melbourne Virtual GP dominé par Charles Leclerc, pilote officiel de la Scuderia Ferrari. Pour le Monégasque, c’est la première victoire de la saison à faire ses débuts dans cette compétition virtuelle. Malheureusement la victoire n’attribue pas de points de championnat du monde valables pour le championnat du monde mais c’est un pur divertissement.

Le choix de jouer à ces GP Vitual a été fait pour permettre aux fans de continuer à suivre les courses malgré les courses ont été suspendues. En effet, la FIA, en accord avec les organisateurs et les équipes, a décidé de reporter les rendez-vous dus à l’épidémie de coronavirus. De cette façon, la sécurité et la santé des pilotes, des mécaniciens et des fans du monde entier sont préservées.

La compétition s’articule comme un vrai Grand Prix et se déroule sur les circuits officiels grâce au titre F1 2019 de Codemasters. Tous les pilotes sont connectés depuis leur domicile respectif et participent à une session multijoueur. Parmi les participants se détachent aussi bien les pilotes officiels des différentes équipes et stars que les YouTubers.

La course consiste en une séance de qualification pour décider de la grille de départ, tandis que la course reflète 25% d’une course normale. Parmi les différents pilotes officiels, en plus du vainqueur Charles Leclerc la présence de Lando Norris sur McLaren e Antonio Giovinazzi sur Alfa Romeo. Alex Albon était également présent pour Red Bull tandis que Williams déployait la paire de pilotes officiels George Russell et Nicholas Latifi.

Le prochain rendez-vous est pour le 19 avril, date à laquelle devait se dérouler le GP de Chine.