La série 8 enfin disponible en Italie à partir de demain

Il y a quelques jours, précisément le 14 avril, OnePlus a officiellement présenté ses nouveaux smartphones par Série 8. Le même jour, la société a lancé sa boutique en ligne, dans laquelle il aurait été possible d’acheter des précommandes auprès de packages spéciaux contenant l’appareil OnePlus 8 Series ou même la série 8 Pro, et une série de contenus exclusifs. À partir de demain, enfin, aussi en Italie il sera possible achetez les nouveaux téléphones portables de protection oneplus, puis commandez-en quelques-uns en quelques jours.

Série Oneplus 8 en Italie, voici plus de détails ci-dessous

Le moment est enfin venu: OnePlus 8 Series, sera également disponible en Italie à partir de demain ainsi que tous les accessoires présentés récemment. Parmi ceux-ci, OnePlus Bullets Wireless Z, OnePlus Warp Charge 30Tainsi que les nouveaux logements Cyan et Smokey Purple. Les appareils ne seront pas mis à disposition tous ensemble, mais échelonnés. Demain, les smartphones de la série 8 avec f ouvriront la dansejusqu’à 12 Go de RAM et au prix de départ de 719 euros.

Cela viendra à la place, en précommande à partir du 27 avril 2020, Version OnePlus 8 Lueur interstellaire. À partir du 4 mai, ils seront plutôt disponibles à la vente. Les sites disponibles pour cet achat seront oneplus.com et amazon.it. Mais il y a plus, à partir de demain tous les clients pourront profiter de l’offre de échange à durée limitée avec lequel il sera possible d’échanger l’appareil précédemment détenu. Il sera également possible d’obtenir jusqu’à 50 EURO de remise supplémentaire à dépenser sur le site oneplus.com, ainsi que, en décidant d’acheter sur Amazon, la possibilité de un achat en 6 versements, avec 0% d’intérêt.